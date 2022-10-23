2年前遭侵入性婦科檢查 5受害人聯合告卡達當局

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社雪梨23日綜合外電報導）2年前在卡達機場被迫接受侵入性婦科檢查的5名女性，最近在澳洲對卡達當局提告並求償。委任律師今天呼籲卡達當局，保證下月前往卡達觀看世界盃足球賽的女性球迷安全無虞。 法新社報導，2020年10月卡達哈馬德國際機場（Hamad International Airport）工作人員在機場發現棄嬰後，強迫卡達航空（Qatar Airways）10個杜哈（Doha）起飛班機的女乘客在停機坪上的救護車內接受醫療檢查，以找出棄嬰生母。其中5名女性現在對卡達航空以及卡達民航局（Qatar Civil Aviation Authority）提告。 律師史圖札克（Damian Sturzaker）告訴法新社：「這群勇敢的女性被迫走上法院，告訴卡達這件事情是錯的，不該任其再次發生。」 「在世界盃足球賽不到1個月就要舉行之際，女性旅行者有權要求卡達當局保證她們的人權受到尊重。」 當年被迫接受檢查的女性在澳洲控告卡達航空和卡達民航局疏忽、攻擊、毆打、非法監禁等違法行為，要求對事件造成的創傷做出賠償。 根據本月稍早向澳洲聯邦法院提出的訴狀，2年前事發當時，這5名女性的年齡在31至73歲之間，都是當時那班卡達航空QR908飛雪梨班機的乘客。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111023