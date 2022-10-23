再晚就搶不到！3飯店跨年住房指南

▲跨年檔期要來了！有感於民眾快到跨年才搶房搶不到，台北市3大飯店搶先推出跨年住房方案，保證直擊煙火秀外，還有優惠方案可供選擇！（圖／萬豪酒店） [廣告] 請繼續往下閱讀 2022年轉眼間就快過去，眼看熱鬧跨年派對就要登場，你還沒頭緒跨年夜去哪裡慶祝嗎？不少飯店業者陸續釋出跨年促銷，想近距離觀賞跨年煙火，寒舍艾美酒店直面101大樓房型每房優惠價50000元起；台北萬豪酒店首推「入住指定客房享驚喜小禮再贈送台北萬豪36樓跨年煙火派對入場資格」幸運房客2名，若房客想在房間內直擊101煙火，萬豪酒店天際景觀客房也準備了驚喜小禮可供領取；台北喜來登大飯店則即日起開放預訂跨年住房方案，原價13,860元，優惠價63折換算下來跨年當日入住每人每晚只要4,400元起！超優惠只有這一檔，錯過真的會心痛。《NOWnews今日新聞》替讀者準備好優惠懶人包，往下看就知道。 寒舍艾美酒店 寒舍艾美搶先曝光迎接2023年跨年住房方案，台北寒舍艾美酒店於12/31搶攻跨年夜商機，特別推出三天兩夜跨年住房專案。雙人入住面101景觀房型，每房50,000元起；面松仁路都市景觀房型，每房32,000元起，在倒數聲中迎向絢爛的煙火，創造美好的記憶。不論房型皆含兩客豐盛的探索廚房自助早餐，專案須連住兩晚，且其中一夜為12/31跨年夜。寒舍艾美表示，會陸續釋出更多預告，敬請民眾多加鎖定酒店官網，才不會錯過第一手資訊！ ▲台北寒舍艾美酒店預告三天兩夜跨年住房專案，面101景觀房型每房50,000元起。（圖／寒舍艾美） 台北萬豪酒店 萬豪酒店坐落於僅次信義商圈的熱鬧大直美麗華商圈，號稱「串連大台北天際線」，館內一次就能飽覽101大樓以及美麗華巨大摩天輪，也正因如此，每逢跨年檔期詢問度也相當高。今年萬豪酒店搶先開放預訂，即日起推出跨年住房方案： 1.12/31跨年夜雙人專案價12,500元起，不僅住一晚就享跨年驚喜小禮1份，還能獲得專屬36樓跨年煙火派對入場資格2名，跨年派對位於擁有絕佳視野的36樓寰宇廳，可飽覽大台北天際線與台北101跨年煙火，紅白酒、氣泡酒及軟性飲料盡情暢飲，現場還有跨年倒數、賓果遊戲及派對重頭戲之一的抽獎活動，最大獎有機會獲得台北萬豪酒店豪華套房住宿券（價值31185元）！賓果遊戲還祭出「折抵跨年當晚房費3,000元」等誘人獎項，超多大獎等你來抽。 2.若不想人擠人，酒店方則推薦可選擇獨攬台北101跨年煙火景致的天際景觀客房，雙人專案價17,000元起，保證入住台北101煙火房，在客房內愜意享受夜晚城市美景與迎接璀璨煙火，並享隔日豐盛早餐與跨年驚喜小禮，體驗不同以往的跨年時光。 3.位於館內20樓的高空景觀餐廳「INGE’S Bar & Grill」於12/31推出「雙煙火高空跨年派對」。派對於晚間10點開放入場。現場由熱力DJ現場演出一路嗨至2023年1月1日凌晨2點，入場門票每位2,000元，購票民眾每人可享法國頂級VCP香檳1杯與點心小食1份，可於戶外高空露臺享受270度台北天際線絕美夜景，遠眺台北101 與松山機場遼闊景色，同時可近距離感受美麗華摩天輪震撼煙火。 台北喜來登大飯店 緊鄰跨年熱點信義區，位於台北市中正區的喜來登飯店也是跨年好選擇之一，相對靜謐不需人擠人外，今年喜來登飯店也推出誘人住房方案供民眾參考。即日起已開放預訂，原價13,860元，優惠價63折換算下來跨年當日入住每人每晚只要4,400元起！跨年夜更邀請到LIVE BAND熱情現場演出、紅白酒暢飲、大啖派對美食，最後在從天而降的倒數氣球瀑布下迎接2023年。民眾也可透過專案續住第二晚每人每晚只要加價2,500元起，相較動輒每晚上萬的跨年煙火房，喜來登飯店替你大省荷包，一樣嗨翻整夜。此外，飯店方更貼心替民眾規劃好，建議可嗨玩一整晚後稍做休息，清晨步行或搭大眾運輸工具就可到總統府參加元旦升旗典禮，迎接新年曙光後，再回飯店享用早餐，每人再享500元優惠。 ▲台北萬豪酒店推跨年住房專案，可選擇入住保證可於房間內欣賞到台北101景致的天際景觀客房，每晚17,000元。（圖／萬豪酒店）