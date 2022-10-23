被當咖啡小妹不尷尬 王立心要當女性職場典範

嘉泥總經理專訪2（中央社記者賴言曦台北23日電）身為嘉新水泥第3代的王立心，今年7月接任總經理，成為水泥業中首位、也是唯一的女性總經理。王立心說，她希望能讓外界看到，「在這麼傳統的行業，女生一樣可以做得很好」。 [廣告] 請繼續往下閱讀 王立心的外公是嘉新創辦人張敏鈺，舅舅是台泥集團董事長張安平。2013年，王立心和接任嘉泥董事長的表哥張剛綸爭取家族長輩支持後，開始轉型投入服務業，陸續開設「人之初」產後護理之家、日本沖繩Hotel Collective飯店，並規劃與洲際酒店集團聯手打造豐崎海景度假酒店。 雖然擁有顯赫的家庭背景，但王立心剛走進採訪地點，就拿起水壺為在場的人員倒茶，招呼大家一起坐下。在專訪開始前，熱愛戶外運動的王立心聊到近兩年國內掀起的登山熱潮，直言自己也很憧憬台灣的百岳。 ●當水遇上泥 王立心打破性別框架用實力證明自己 但當話題回到水泥及轉型事業上時，王立心認真說道，「我希望讓外界看到我是如何贏得這個位置」。 王立心坦言，「我很幸運有這個家庭背景，讓我能坐上這個職位」，但正因如此，她更有責任把工作做好，讓外界可以看到，「在這麼傳統的行業，女生一樣可以做得很好」。 談到過去在水泥業曾遭遇性別刻板印象的例子，王立心說，全球的水泥行業多是百年老牌企業，她曾在一次參加水泥大會時，因為與會者都是年長男性，身為年輕女性的她被誤認為是秘書，被要求幫忙倒咖啡，當時她也不否認或反駁，咖啡照倒。 「直到坐上會議桌他們才發現，原來我的位置這麼靠中間（意指身分相對重要）」，王立心說，結果她什麼都不用做，就讓對方記得，以後不能看到女性與會就假設是秘書的刻板印象。 ●王立心盼成為女性職場典範 打造嘉新多元環境 除了要證明女性也能在傳統產業出頭天，王立心也立志成為年輕女性的職場典範。「典範很重要」，王立心認為，讓年輕女性能在職場上看到各式各樣成功的女性，她們就能從中選擇適合的典範，去追求任何自己想做的事。 至於她以誰為典範，王立心坦言，自己沒有以誰為榜樣，如果真的要說，「我的父母各自是不同領域的典範」，在職場上因為跟爸爸一起工作的時間長，所以會參考爸爸的工作模式；在家裡，媽媽則是她的典範。 談到母親，王立心說，媽媽出自家教嚴格的家庭，但對她卻很開放，沒有門禁、沒有限制，更不要求她要有女生該有的樣子，「把我當兒子養」，從小自由發展，讓她從不覺得身為女性，會有哪些做不到的事。 正因為成長環境自由，王立心也想把開放包容的態度帶進嘉新。王立心說，嘉新的員工教育訓練包含性別等多元議題，由於公司員工年齡層跨二個世代、落差很大，她期盼員工不一定人人都要接受或擁抱多元，但知道世界上有很多「不一樣」很重要，「我希望在很傳統的公司裡，帶起多元文化的意識」。 ●是總經理也是3寶媽 王立心在意品德勝過學業