硬水泥轉型軟服務 嘉泥撐過疫情盼2023年現金流轉正

嘉泥總經理專訪1（中央社記者賴言曦台北23日電）2020年1月，嘉泥員工旅遊開心入住集團轉型投資的日本沖繩觀光旅館，沒想到開幕2週就遭遇疫情，總經理王立心形容，原本滿懷期待瞬間「豬羊變色」，那段時間，飯店在無法賺錢情況下，努力學省錢；如今迎來邊境解封，她盼2023年達到正現金流，做出成績給股東看。 [廣告] 請繼續往下閱讀 台灣最早一批西進中國的老牌水泥廠嘉新水泥，在決定將水泥事業退出大陸市場後尋求轉型，王立心2013年和接任董事長的表哥張剛綸一起扛下嘉新的老招牌，兩人決定擴張事業版圖至服務業。 ●扛下集團轉型重任 由硬水泥轉向軟服務 嘉泥的華麗轉型是從硬梆梆水泥事業，大轉身為涵蓋出生的坐月子中心的「輕醫療」，到老年安養的健身照護事業。嘉泥從開設「人之初」產後護理之家做起，再進軍日本沖繩開設的Hotel Collective觀光旅館，與洲際酒店集團（IHG）在沖繩聯手打造的豐崎溫泉度假酒店，預估2025年開幕。 回首2020年，Hotel Collective剛開幕2週就遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，王立心接受中央社記者專訪時嘆道，真是「一言難盡」，當時帶著員工旅遊去試營運做壓力測試，「公司的股東及員工也都在看新事業的成績」，滿懷期待的心情卻一夕間「豬羊變色」。 王立心坦言，2年多來，住房率最差時只有8%，他們一度思考要不要暫停營業；但身為外國公司、新品牌，若開幕幾個月就資遣員工，未來再招募人員可能就會有困難，因此沒有暫停營業的信用資本，為了市場信譽，只能撐下去。 ●營運空窗期是「老天給的時間」 建立社區關係 營運陷入低檔的兩年多期間，Hotel Collective開始潛心練功。王立心說，因為團隊是從各界招募進來的人才，如何培養成一個合作無間的團隊需要時間，疫情期間剛好是「老天給我們的時間和機會」，讓團隊有員工訓練的機會，既然無法賺錢，就努力學著省錢；原本外包的工作自己來，前檯人員也在外場端盤子，團隊凝聚力因此慢慢建立起來。 不僅如此，Hotel Collective在疫情期間更在沖繩當地扎根，培養社區關係，除了供應學童營養午餐、做社區關懷，還提供場地讓當地政府設置疫苗接種站，並製作鳯梨酥等小點心給來打疫苗的民眾，協助當地政府提高沖繩的疫苗接種率。 「除了讓團隊有事做，也是為了讓飯店跟社區建立起信用」，王立心說，她想讓當地人瞭解，對Hotel Collective來說，「沖繩就是飯店的家，跟沖繩命運綁在一起」，也因此反而讓仰賴地方消費力支撐的餐飲部門做起口碑。目前飯店餐飲及住房的營運比例約40%、60%，以城市飯店來看，餐飲部門繳出不錯的成績。 ●盼2023達到正現金流