阿翰降肉金鐘！曾寶儀分飾5角 290秒影片藏大彩蛋

台灣戲劇界的最高殿堂「第57屆電視金鐘獎」戲劇類頒獎典禮於昨（22）晚舉行，曾寶儀首度握上電視金鐘的主持棒，開場影片就找來以「九天玄女」暴紅的網紅阿翰客串，兩人重現入圍戲劇節目獎的經典橋段，影片中還有位神秘嘉賓現身，讓全場氣氛瞬間沸騰，更有網友誇讚這是歷年來最好的開場影片。 延伸閱讀>>九天玄女傳奇神蹟曝光 對阿翰「降肉」說3字 ▼曾寶儀擔任「第57屆電視金鐘獎」戲劇類頒獎主持人。（圖／翻攝自 曾寶儀 臉書） 曾寶儀 獨挑大樑，擔任「第57屆電視金鐘獎」戲劇類頒獎主持人，開場影片中，曾寶儀化身市井小民拜訪「九天玄女」，告訴算命阿姨自己要主持金鐘獎，接著兩人就在夢中參與各入圍戲劇的演出，包括「逆局」、「茶金」、「斯卡羅」、「俗女養成記2」、「華燈初上」，阿翰驚喜現身炒熱全場氣氛，其中，曾寶儀、阿翰與國師唐綺陽更扮演《華燈初上》光酒店小姐，台下「阿季」謝瓊煖笑得合不攏嘴更豎起大拇指誇讚。 延伸閱讀>>《華燈》入圍11項全滅 林心如失落：我們不夠好嗎？ ▲▼曾寶儀與阿翰重現入圍戲劇節目獎的經典橋段。（圖／翻攝自 曾寶儀 臉書） 短短4分鐘的影片中，曾寶儀與阿翰不斷切換角色，1人飾演5角，不論是哪一部戲劇的還原度都相當高，加上大玩「九天玄女」的哏，連網友都買單，在YouTube觀看次數已高達84萬次，就有網友在 《PTT》 直呼，「今年的開場有夠棒我的天阿」、「比昨天開場好看」、「曾寶儀好強」、「用心欸喜歡」、「好像沒看過這麼有哏的開場」、「開場這幾年來最有誠意，超好笑」、「這開場真的歷年最佳」、「100分，不能再高了」。 ▲▼曾寶儀扮演《華燈初上》Rose一角，阿翰、唐綺陽客串酒店小姐。（圖／翻攝自 曾寶儀 臉書） 對此，曾寶儀昨晚在臉書發文表示，接下任務後不斷思考，究竟要如何開場才能讓節目更豐富，後來想要藉由此次機會，向入圍最佳戲劇的五部作品致敬，「但要找一個搭檔陪我一起瘋不容易，這個人得有種變色龍的特性，認真的來又不失幽默」，於是就想到阿翰，當時阿翰與導演阿彥正在歐洲旅行中，他們對這個企劃躍躍欲試，雙方有很多細節都是在時差加長途電話中敲定的，為了認真還原場景，大隊人馬跑去花蓮《茶金》的拍攝地取景。「一切的一切，就是想讓這件好玩的事，也能成為大家認真完成的作品。」