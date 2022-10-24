新竹市「臺語金曲之夜」熱鬧溫馨 吸引逾2千市民香山天后宮同樂趣!

[廣告] 請繼續往下閱讀 ▲「2022新竹市臺語金曲之夜」10/22在香山天后宮熱鬧開唱，新竹市代理市長陳章賢(左2)和藝人楊繡惠等一同合影。（圖／竹市府提供） 【大成報記者羅蔚舟/新竹報導】 「2022新竹市臺語金曲之夜」10/22在香山天后宮熱鬧開唱，邀請金曲歌王許富凱、金曲歌后秀蘭瑪雅、新生代歌手謝金晶、許志豪及本土劇女星鄭仲茵等5組大咖歌手，接力演唱一連串經典臺語好歌，現場聚集逾2千名觀眾共同欣賞金曲演出。新竹市代理市長陳章賢也親臨現場，與歌手、市民自拍合影，陪伴市民度過美好周末夜。 ▲「2022新竹市臺語金曲之夜」10/22在香山天后宮熱鬧開唱，現場聚集逾2千名觀眾共同欣賞金曲演出。（圖／竹市府提供） 陳章賢代理市長表示，香山天后宮已有近百年歷史，是香山居民的信仰中心，自前市長林智堅上任後，投入超過2千萬元，重新整理廟前廣場與周邊環境，提供鄉親更舒適的活動空間。 陳章賢代理市長說，過去八年來在前市長林智堅、前副市長沈慧虹帶領下，以及議會的支持之下，市府團隊已投入超過70億元經費，來推動香山地區各項建設，如歷經30年終於打通的公道三路及三姓橋路、北二高茄苳交流道向東延伸、17公里海岸線、港南運河、那魯灣文化聚落、竹苗自行車道交界等，成功改變香山面貌。陳章賢代理市長也推薦市民、遊客周末造訪香山，白天到青青草原散步、傍晚到賞蟹步道看落日，感受香山獨特魅力。 ▲「2022新竹市臺語金曲之夜」10/22在香山天后宮熱鬧開唱，由直率幽默的藝人楊繡惠搭配戲劇才子陳文山擔任主持，現場氣氛熱鬧又溫馨。（圖／竹市府提供） 「我也是海邊長大的孩子！」歌手許志豪也提到，新竹香山這邊有17公里海岸線，「是最棒的打卡景點，還能順道欣賞夕陽」。 竹市府城銷處指出，「2022新竹臺語金曲之夜」在香山天后宮舉辦，現場聚集逾2千名觀眾，由直率幽默的藝人楊繡惠搭配戲劇才子陳文山擔任主持，幽默風趣主持風格，逗得觀眾哈哈大笑，現場氣氛熱鬧又溫馨。 ▲「2022新竹市臺語金曲之夜」10/22在香山天后宮熱鬧開唱，現場聚集逾2千名觀眾共同欣賞金曲演出。（圖／竹市府提供） 今日安排多位實力派唱將接力演唱，由台劇女星鄭仲茵，帶來《心花開》、《滿面春風》等歌曲打頭陣；歌手許志豪帶來《惜別的海岸》、《媽媽請你也保重》等經典歌曲；金曲歌后秀蘭瑪雅演唱經典歌曲《家後》、《黃昏的故鄉》，引起全場共鳴。 新生代歌手謝金晶則帶來《鳳飛飛組曲》及剛發行的舞曲《直直動》，嗨翻全場；最後壓軸由金曲歌王許富凱，帶來《今夜擱再想你》、《無人熟識》等多首動聽歌曲。演唱會長達130分鐘，絕無冷場。 城銷處表示，市府近年積極推廣香山地區小旅行，如小塹有約香山走透透、香山濕地藝術季及在地社區投入的青銀對話銀髮族課程等，邀請民眾一同來體驗新竹農漁村之美，與在地居民、環境互動，感受自然農村風情。