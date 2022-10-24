機票大促銷 華航宿霧不到5千、長榮澳洲2萬餘元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者汪淑芬台北24日電）中華航空及長榮航空今天同時宣布線上旅展大促銷，華航12月1日將開航的菲律賓宿霧航線，推出未稅來回機票不到新台幣5000元，長榮祭出澳洲布里斯本來回未稅機票2萬餘元。 2022台北國際觀光旅展11月4日至7日在南港展覽館一館舉行，華航及長榮都有各種優惠促銷，在機票及團費上漲聲中，提前以線上旅展方式讓民眾搶好康。 華航今天發布新聞稿，線上旅展於明天上午9時開跑，期限到11月28日，到在官網推出35天優惠促銷。 華航已公布的促銷方案，12月1日才要開航的台北-宿霧航線，來回機票未稅4800元起；台北-琉球（沖繩）航線來回未稅7566元起。 華航也推出投票抽機票活動，10月25日至11月28日，凡參加「中華航空ITF線上旅展．投票抽機票」活動，票選最高的前3名航點，各抽出8張不限艙等5折機票。參加者須先加入華夏會員（免費且免年費）並於活動頁登錄，即可參加抽獎，每人限玩1次。 華航針對將新開航的宿霧、清邁及峴港，各提供8張機票，送給線上旅展期間購買機票的華夏會員；線上旅展期間購買大阪、東京、北海道及峇里島航點的華夏會員，華航也加碼抽交通券、住宿券、紀念小物等好禮。 另使用中國信託與中華航空聯名信用卡，於華航官網購買全球航線機票，享有85折起的優惠，區域航線票價再折1500元，長程航線再折3000元（上海及廈門不適用）。 長榮航空發布新聞稿，線上旅展今天零時就上線，期限到11月27日深夜12時。 長榮航空公布的促銷方案，桃園-成田來回最低未稅價1萬1096元起，台北-宿霧來回未稅最低5924元起，台北-維也納來回直飛未稅2萬3905元起，台北-布里斯本來回未稅2萬748元起，是今年以來難得的超值優惠。 長榮航空今年線上旅展也與旅行社合作，民眾只要於線上旅展期間至各大合作旅行社購買長榮航空大旅行家自由行產品，直接享受短程航線減500元、長程航線減1200元的優惠；另國泰世華長榮航空聯名卡卡友於線上旅展活動期間訂購指定艙等機票，可享最高9折再優惠5000元的獨家好康。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 航空雙雄旅展期間都與LINE合作，於華航現場攤位單筆消費滿9999元，可掃LINE Pay條碼領旅遊金，現折1000元（每帳號可領1張），優惠券共2000張。華航說，無法親赴現場，也可上華航官網使用LINE