賴清德11月初出訪帛琉 蔡英文盼完成三大目標(總統府提供) 賴清德11月初出訪帛琉 蔡英文盼完成三大目標(總統府提供) 副總統賴清德11月1日至3日將出訪南太平洋友邦帛琉，總統府發言人張惇涵今天表示，帛琉總統惠恕仁日前來台親自邀請蔡英文總統赴帛琉訪問，因國內政經情勢瞬息萬變，總統指派賴副總統出訪，期許此行能夠達成連結、觀光以及合作等三大核心目標。 總統府今天下午召開記者會，說明賴清德此次出訪行程，張惇涵表示，過去兩年疫情蔓延，全球世界各國國門紛紛管制，影響國際旅客以及人員的交流，帛琉以豐富的觀光資源聞名，也受到嚴重的影響，10月13日重新開放國門，我們也朝向正常生活邁進了一大步。 他說，10月初帛琉惠恕仁總統來台灣進行國是訪問，向蔡英文總統跟政府各部門表達期盼在後疫情時代，能夠持續深化台灣與帛琉的觀光合作以及各項領域的交流，並且邀請蔡總統親自赴帛琉共同振興觀光。 不過，張惇涵表示，當前國際跟國內的政經局勢瞬息萬變，總統必須留在台灣，維持國政的運作順暢，並且應對區域與全球局勢的各項挑戰，為展現台帛關係的重視，持續深化兩國之間的友好邦誼，並且正面回應惠恕仁總統的期待，蔡總統特別指派賴清德副總統於11月1日至3日訪問帛琉，展開為期3天2夜的訪問行程。 雖然這趟專案行程只有短暫的3天，但他形容這是「鐵人行程」，蔡總統期許賴清德副總統的訪問團能夠達成三大核心目標，分別是連結、觀光以及合作。 在連結方面，不只是台北要跟帛琉密切連結、更深化的連結，台灣也要連結全世界。這兩年多來疫情衝擊的全球，但台帛之間的互相往來仍然密切，賴副總統此行不僅要展現台灣與帛琉緊密的連結，更是代表台灣要再次連結世界，我們歡迎國際旅客來到台灣，也歡迎在海外的台灣人來到台灣。 第二項目標也就是拚觀光，台灣跟帛琉要共同行銷海洋國家的美好魅力，帛琉以觀光資源聞名全球，賴清德3天的行程當中，將會有一天聚焦在帛琉海洋風光的魅力。台灣願意協助帛琉一起拼觀光拼經濟，從11月16日起台帛定期航班恢復兩國人民的互訪交流，蔡英文期盼賴清德一方面把台灣之美宣傳到帛琉，另一方面也希望把帛琉的美好傳遞給台灣人民。 第三個目標是希望透過公私協力持續深化合作，促進兩國人民的福祉。長期以來，台灣跟帛琉在醫療、農漁畜牧、潔淨能源、基礎建設、資通訊、氣候變遷、教育訓練以及婦女賦權等各項領域都有密切的合作關係。此行除兩國高層的互動之外，也共同見證兩國在交通、從農業、體育、醫療等合作計畫的具體進展、這些計畫合作成果合作的成果豐碩，也廣受帛琉各界的肯定支持。 張惇涵表示，總統期盼透過兩國持續以公私協力的方式，深化各項領域的合作，促進兩國人民的福祉。 在訪團成員方面，也包括外交部、衛福部、農委會漁業署等相關部會代表，這次也將帶領我國超過30名來自全國的旅行和觀光旅遊業者和醫療合作團隊等，目前規劃暫定約100人左右。 張惇涵指出，台灣與帛琉不僅都是海洋民主國家，彼此之間更是印太區域堅實的盟邦，推動高層的互訪，鞏固邦誼，一直都是我國政府的外交重點工作，期許這次訪團能夠在台帛關係的良好基礎上，持續深化兩國的合作，強化兩國邦誼，增進兩國的人民福祉。