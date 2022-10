▲2022 ITF 台北國際旅展將於11 月4日登場,華航今(24)日宣布,線上旅展將於25日上午時搶先開跑。(圖/華航提供) [廣告] 請繼續往下閱讀 2022 ITF 台北國際旅展將於11 月4日登場,華航今(24)日宣布,線上旅展將於25日上午時搶先開跑.以 Looking forward to seeing you again 期待與您再次相逢」精神,在官網推出為期36天促銷。為殿切期待出國的民眾 ,大手筆祭出限時優惠,多條航線超值限時促銷,台北-宿霧未稅價5675元起,而國人喜愛的日本航線,如台北-沖繩優惠7566元起,同時還再加碼五「利」全開,讓消費者划算出國。 華航表示,10月25 日至