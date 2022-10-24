無薪假增1197人 近3個月呈階梯式下降

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者張雄風台北24日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數1萬6252人，較上期增加1197人，主要是旅行社接續實施；就近3個月同期數據觀察，仍呈現階梯式下降，預估是朝好的方向走。 勞動部今天公布最新勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2493家，實施人數1萬6252人；與17日公布實施家數計2310家，實施人數1萬5055人相比，本次家數增加183家，人數增加1197人。 勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，本期主要是支援服務業（旅行社）續報100家、增加約500多人最多，因為雖然大型業者已停止實施，但下游中、小型的業者尚未恢復量能，因此是以延續實施，但減少天數的方式辦理。 黃維琛指出，目前在運輸及倉儲業，如航空、客運等仍未有明顯下降的趨勢，由於10月中旬才邊境開放，因此需要一些時間慢慢恢復旅遊量能，預估未來2個月可以陸續、逐步減少減班休息的情況。 黃維琛進一步說明，若以每個月第3期的減班休息數據來比較，近3個月同期在支援服務業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業、批發及零售業等都呈現階梯式下降，雖然下降幅度不見得都很大，但確實是往好的方向走；相信愈往年底走愈開放，由支援服務業帶頭，下降的趨勢不變。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 黃維琛指出，另外觀察，這幾期在製造業中呈現緩步上升的趨勢，有一些小型廠商各自提報，本期有一家金屬零件廠商實施約90多人，雖然就製造業來說規模不算大，但整體的評估數據仍轉交經濟部，請經濟部進一步協助處理。 根據統計，這期實施人數最多為支援服務業7597人，其次為製造業3841人、批發及零售業1394人；家數部分，以支援服務業1384家最多，其次為批發及零售業309家、製造業209家。（編輯：張雅淨）1111024