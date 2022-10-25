澳大利亚逮捕一名据信为中国军队效力的前美军飞行员

澳大利亚当局应美国的引渡要求逮捕了一名美国公民。54岁的杜根（Daniel Edmund Duggan）是一位前美军飞行员。据信，他被逮捕与他帮助中国军队训练飞行员对付西方国家有关。 路透社星期二（2022年10月25日）以“独家新闻”的方式报道说，澳大利亚警方上星期五逮捕了杜根，目前案件已经进入将他引渡至美国前的法律程序。 稍早前，英国国防部官员说，几十名退役英军飞行员接受了中国的高薪聘用，培训中国军队如何打败英国及其盟军。英国防长表示会采取法律行动制止现役和退役飞行员受聘帮助中国军队提升军力。 一天后，澳大利亚国防部长理查德·马勒斯（Richard Marles）也说，军方正在调查是否有退役飞行员受聘为中国军队服务。 航空业一位消息人士对路透社说，美国联邦调查局正谋求逮捕杜根，因为他在中国的活动涉嫌违反美国法律。杜根的律师表示不能对有关指控作出评论。 报道说，杜根为美军服役10年后2002搬到澳大利亚居住，并创办了一个为游客体验军机飞行的公司Top Gun Tasmania。公司网站显示，杜根曾在美国海军陆战队驾驶具有垂直或短距离起降的鹞式喷气战斗机。 法庭文件显示，杜根2014年搬到北京居住，不久后将他在澳大利亚创办的旅游飞行公司出售。 不过，Top Gun Tasmania公司的网站显示，杜根仍然是这家公司的首席飞行员和董事总经理。 路透社报道说，职业沟通平台领英的网站显示，杜根自2017年以来一直在中国青岛工作，担任AVIBIZ公司的董事总经理。 英国和澳大利亚退役军人受聘帮助中国军队提升军力的消息上星期公布后引起美国的高度关注。 美国国家反间谍安全中心NCSC上星期一晚转发了英国媒体对这一事件的报道。 一天后，美国白宫国家安全顾问沙利文和国防部长奥斯汀分别与英国国防部长本·华莱士（Ben Wallace）通话。