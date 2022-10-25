搶攻解封出國商機 銀行競推海外刷卡優惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者潘姿羽、謝方娪、張璦台北25日電）台灣13日迎來邊境解封，接下來可望湧現「報復性出國」熱潮，銀行業者抓準出國商機，大推海外刷卡優惠；星展銀行新戶辦卡可獲得首刷禮飛行積金1萬點，萬事達卡也攜手銀行、加碼海外旅遊優惠。 星展銀行今天舉辦記者會宣布推出系列海內外刷卡優惠，新戶申辦「星展飛行世界商務卡」，不僅可獲得首刷禮飛行積金10000點，再加碼享消費新台幣10元就累積飛行積金1點的快速累哩優惠。 偏好現金回饋的卡友則可申辦「星展eco永續卡」，除了國內消費最優2%、海外消費最優3%的現金積點回饋，綁定使用Apple Pay刷滿1000元，更可獲得1000點現金積點。 星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基指出，透過內部數據觀察，今年第3季每月平均海外旅遊相關刷卡消費金額是去年每月平均消費的3倍，其中於海外持實體卡片交易的消費金額更是去年每月平均的5倍。 孫可基認為，國人被悶了很久，隨著邊境解封，接下來出國旅遊會愈來愈熱絡，信用卡消費表現可望逐季成長。 萬事達卡也沒有錯過這波商機，攜手銀行加碼海外旅遊優惠，台北富邦momo卡除了提供持卡人可在momo購物網以5%高額回饋無上限購入海外旅遊所需用品，更加碼與華航、長榮等10大航空公司合作，提供刷卡買機票最高10%回饋，持卡人同時享最高3%海外消費回饋，另在Agoda指定網頁訂房，享全球飯店最優9折起。 萬事達卡指出，中信ALL ME卡、中信英雄聯盟卡與中信商旅鈦金卡為出國時熱愛購物的消費者提供超高海外回饋，持卡人赴日本、韓國、泰國、新加坡實體店面消費，可享3.9%現金回饋無上限；玉山Pi拍錢包信用卡提供持卡人在海外消費最高3%P幣回饋；台新FlyGo卡則提供持卡人海外消費滿額登錄享最高6%回饋。 花旗（台灣）銀行則表示，即日起至11月30日止，持花旗信用卡於指定旅遊訂房網，旅行社，台灣高鐵、台灣鐵路等通路消費，花旗加碼最高7.5%回饋；同時，寰旅世界卡相關哩程兌換權益展延到2023年。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 滙豐（台灣）商業銀行針對消費者關注的海外刷卡消費，也為符合資格的客戶推出市場上回饋最高4.22%優惠，不論出國或海外網購，滙豐現金回饋御璽卡都相當貼近卡友需求。 此外，兆豐銀行宣布，11月起至明年3月底，只要刷兆豐雙幣鈦金卡支付團費或機票單筆滿2萬元，就送一年份「海外旅遊醫療險」以及「免費機場接或送」，同時，卡片本身更提供國外消費2.5%現金回饋無上限，讓民眾出國旅遊免怕染疫滯留海外大失血。（編輯：趙蔚蘭）1111025