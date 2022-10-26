胡海峰台下觀父被勸離 上海出「女版彭載舟」 【10.26紀元頭條】胡4次看「文件」被阻 首頁被拍到 胡錦濤被離場 兒子台下親睹 父子名字成敏感詞 中共二十大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤疑似被強行「請出」會場，這一不同尋常的畫面依然是關注熱點。中共官媒稱，胡錦濤因「身體不適」離場，不過外界直指此乃中共權鬥，是因為政治原因被迫請離會場。 事發後，中共立刻在社群啟動維穩，封殺任何相關信息，微博搜尋「胡錦濤」，完全顯示不出當天任何動態，表明這位前黨魁的大名已淪為敏感詞，一切提及前總書記名字的文章皆被封鎖、隱藏，社交傳媒不得討論。 此外，在胡錦濤任內知名的政績「2008 年北京奧運」，亦遭「被消失」。相關影片中，展現胡錦濤「豐功偉績」身影的畫面已遭官方刪減處理，全部有他露面的片段均已消失。 此外，在中共的「求是網」上胡錦濤已被「清零」。 與此同時，微博搜尋其兒子「胡海峰」，竟然顯示未找到相關結果，胡海峰的名字也被列為禁詞遭全面封殺。 下月將滿50歲的胡海峰是胡錦濤的長子，現任中共浙江省麗水市市委書記。作為二十大代表，應該在台下目睹了老父「被勸離」的整個過程，他當時的心情無人知曉。 此前，胡海峰曾讚揚習近平提出的二十大報告。 據浙江日報20日報道，麗水市委書記胡海峰代表稱，黨的二十大報告主題鮮明、思想深邃，通篇閃耀著馬克思主義的真理光輝，是領航新時代、奮進新征程的政治宣言和行動綱領，「我深受鼓舞、倍感振奮」。 外界關注其本人是否受到父親事件的影響。有分析認為，胡海峰的仕途會因父親的「意外事故」到此為止，今後胡家將遭受嚴酷的政治冷遇。 李克強、汪洋意外出局 黨媒稱有人「主動退出」 中共二十大新一屆中央領導層名單已出爐，令外界大呼意外，引發質疑。10月24日，中共黨媒披露了高層人選產生的細節，並稱有人「主動退出」。