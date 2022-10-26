和泰汽車TOYOTA在年度獎項評審包辦了3項

【記者 劉嘉菲／台北 報導】因應工商社會行銷生態圈的演變，身為和泰汽車主管的壓力也擴大到極點，除要不斷思索如何突破現有格局外，也要著眼維繫多年來車業龍頭的寶座，更要成為引領業界參考的指標，也因此，行銷手法不斷在改變，日前在知名單位舉辦的選拔中，有兩事業單位分別獲得了獎項，堪稱是同業摘冠！●TOYOTA TOWN ACE行銷不只創新更接地氣榮獲2022 YouTube年度廣告大賞Google台灣於9月28日公佈2022年度YouTube年度廣告大賞的得獎作品，經過第三方共35位業界評審的兩輪評分，TOYOTA以「TOWN ACE全新上市」系列素材，從近百位參賽者中脫穎而出，以卓越的媒體策略獲選為今年度YouTube「最佳媒體綜效獎」；而系列影片出色的創意元素及執行水準，更是一舉拿下「YouTube 年度大賞」最大獎。TOYOTA在6大獎項裡就包辦了2項，堪稱是最大贏家今年初和泰汽車導入TOYOTA首台輕型商用貨卡TOWN ACE，並提出了一系列大膽創新的廣宣作品。無論是TOWN ACE上市廣告中以復刻古早味記憶的音樂唱出符合客群心境的頭家人生，引起高度共鳴以外，到「唸歌篇」運用傳統唸歌技藝，搭配復古創新的剪紙工藝，吟唱出TOWN ACE超乎想像的商品賣點；又或者是「超時空戰記」以台灣著名的布袋戲文化，將TOWN ACE化身英雄，透過一路披荊斬棘、降妖除魔的畫面，以創意手法帶出商品優勢，系列影片在社群網路中累積觀看人數超過402萬次，引起劇烈迴響也成功帶動商品銷售，因而獲得評審青睞。●和泰汽車勇奪《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎之「商業模式轉型獎 大型企業組」楷模獎除了產品獲獎，公司也著重企畫經營層面的變革。面對全球經營環境的挑戰，和泰集團更加速展開轉型，從汽車公司轉型為移動服務公司，不僅專注於汽車銷售與週邊事業，更致力於服務每一位有「移動需求」的顧客。和泰集團在成立七十多年來，代理TOYOTA、LEXUS及HINO等汽車品牌，專注於汽車銷售、維修服務及汽車價值鏈的整合，已累計服務超過400萬名車主，並致力於做好對所有車主的服務與照顧。自2014年起，和泰集團推出iRent，目前已成為全台最大共享汽車業者；2020年推出yoxi乘車派遣服務，持續滿足顧客各種移動的需求，實現MaaS(Mobility as a Service)的願景，同年底「和泰集團會員」上線，讓消費者使用同一組帳號密碼(One ID)即可享受全集團服務，提升消費者便利體驗，讓消費者在買車、維修、租車等都可以使用單一會員登入、支付與累兌點。2021年推出汽車業創舉的「和泰Pay」、「和泰Points」以及「購車不限金額」的「中國信託和泰聯名卡」，買車以和泰Pay綁定和泰聯名卡刷全額車款，享有1%無上限的和泰 Points回饋，更為業界先例，並進一步將「和泰Points」的點數折抵擴及至yoxi、iRent等移動服務，讓消費者更自由地在和泰集團生態圈中應用點數，也同步發展集團新商業模式；2022年四月更推出「HOTAI購」線上商城，可用和泰Points直接兌換商品，也可透過和泰Pay搭配和泰Points進行消費，完整點數生態系。在移動服務與數位工具的發展過程中，透過這些數位轉型的成果，獲得業界肯定，以「移動服務的數位加值」為題，勇奪2022第二屆《哈佛商業評論》全球繁體中文版「數位轉型鼎革獎」之「商業模式轉型獎大型企業組」楷模獎。後續，和泰集團也將陸續推出旅行相關事業、電能事業等，透過滿足消費者的相關需求，打造更趨完整的MaaS生態系。上圖：和泰汽車TOYOTA車輛營業部本部長劉傳宏(中)於2022 YouTube年度盛會上，同時抱回「最佳媒體綜效獎」與「YouTube年度大賞」下圖：和泰汽車MaaS先進策略本部張啟厚部長（右）代表受獎【更多新聞】 千家40年企業深耕新北