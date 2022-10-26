最療癒旅行 全球三大洲獨特泥火山溫泉

時序入秋，天氣漸涼，養生資訊和保暖小物再次回到我們的眼前。 出國放鬆泡進暖呼呼又排毒養顏的火山泥溫泉浴，怕冷、怕痛、怕累、怕老一次解決，遠離塵囂同時提高免疫力、看世界遺產！ 太平洋 「Tiffany夢幻藍ｘ天使白」可以一次擁有。我們到靠近亞洲的碧海藍天小島－－帛琉遠離塵囂，穿越熱帶雨林，泡純白細滑的火山泥。Milky Way Lagoon「銀河潟湖」名字很浪漫，就像夜裡的星光和世界都靜靜陪伴著自己。 與世界上其他火山泥溫泉不同，海泥是獨特的療癒白，火山灰經過千萬年的沉積，為我們留下富含礦物質的天然護膚品；本地人說，多敷臉、再跳進Tiffany夢幻藍海水幾次，你的外表會年輕10歲！當然，帛琉也是戶外運動的天堂，有世界級的浮潛點，也有豐富的生態讓當地政府格外珍惜。5年前，所有旅客都須在護照章戳上簽署「帛琉誓詞(Palau Pledge)」才能入境，承諾尊重與愛護當地文化和環境！ 「地獄之門」Hell’s Gate（原名很美－－是毛利語「我的寶貝」Tikitere）位於南半球提供大家另一重享受。相比上段提到的天使仙境，名稱雖有點驚悚，不過這座位於紐西蘭的萬年古老溫泉其實很容易親近；有150年以上歷史的老牌spa中心更有隱密和細緻的泥漿或硫磺泉水養護服務累積高人氣，一邊看著自然奇觀、一邊享受溫熱按摩，度假就要這麼完美。 地獄之門位在奧克蘭東南郊外，附近是南半球最大的溫泉瀑布、泥火山，敷完泥漿紓壓後，偌大的公園還有導覽帶大家認識居住於此超過700年的毛利人原民文化、神話，以及風味餐讓你流連忘返！ 歐洲 「完美視野ｘ海天一色」的絕景，有誰比希臘更出名？終於到希臘聖托里尼，別在第一站的懸崖酒店景觀就止步，離開人潮，搭艘小船去群島的中心－－卡美尼(Palea Kameni)火山島泡溫泉吧！ 愛琴海會帶你到達飄著硫磺味、微微泛黃泛紅的小島卡美尼，踏上這擁有2000多年歷史的老火山，努力探索活火山一天後，泡進泥漿溫泉，一邊回望整座聖托里尼島，才發現全景有夠壯觀！就算在冬天，溫暖的海水，也能給你舒服的泡湯體驗。雖然這裡是絕美拍照環境，硫磺和礦物質的顏色可能會暈染你的泳衣，別帶最貴的那件來泡泥漿。 「世界遺產火山島泥浴」就在西西里島。這個人人嚮往的地區不只有色彩繽紛的房屋、海鮮和入口即化的雪糕捲cannoli，火山島Terme di Vulcano也很有魅力！整個地區的景點和秘境太多，大家很容易就玩累了；這時候來場溫暖的排毒護膚浴是最好的充電方式。 西西里島是地中海最大的島嶼，還是 UNESCO