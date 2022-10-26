防疫影響經濟 路透社：中國第4季GDP成長減速

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 路透社報導，受防疫措施影響，中國多地的地鐵客運量、民眾出遊及海陸貨運量等數據在10月有所惡化，反映第4季成長進入減速狀態。圖為北京市觀光地標前門一帶設置的核酸檢測站。（中央社檔案照片） 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社台北26日電）雖然中國第3季國內生產毛額（GDP）成長較預期好，但路透社報導，受防疫措施影響，中國多地的地鐵客運量、民眾出遊及海陸貨運量等數據在10月有所惡化，反映第4季成長進入減速狀態。 路透社報導，雖然中國整體確診病例有所下降，但從城市的地鐵客運量、航班取消及主要港口貨櫃處理量等數據在10月都有所惡化，顯示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防控措施或對這些措施的恐懼，仍在扼殺經濟活動。 路透社根據航班追蹤服務「飛常準」（VariFlight）的數據計算，發現相對於定期航班的數目，取消航班的比率仍處於高點，10月18日至24日一週內，取消航班比率是68.33%，較之前一週的67.14%上升。 根據中國港口協會的數據顯示，10月1日至10日，8個主要港口的貨櫃吞吐量年降7.3%，而9月最後10天則增加4.4%。貨櫃吞吐量下降，部分原因是中國國內貿易惡化。 野村證券（Nomura）表示，10月21日公路貨物運輸量年降26.2%，而之前一週也年降23.7%。 野村也在一份研究報告中引用中國搜尋引擎百度的數據，指出10月23日中國移動人口數字年降29.5%，而之前一週的數據也年降27.5%。 報導指出，中國的防疫政策是加強對民眾的核酸檢測，並提高了對遊客的要求，抑制了民眾旅行的慾望。對來自海外和其他省份的貨物也加強檢查，導致交貨延遲數天甚至數週。 廣州、鄭州和西安等城市都有新增病例，有可能對總共超過4400萬人口實施更多限制措施。這些城市是中國國內主要物流中心，以及汽車、汽車零組件、機械和電子產品的主要生產地。 如鄭州一些地區的居民被告知要留在家裡，同時禁止在餐廳內用。學校、托兒機構和校外培訓機構只可線上授課。 最新數據顯示，從10月11日到15日，鄭州的地鐵客運量下降了79%。 在廣州，其中一個地區自24日起已關閉大學，中小學和幼兒園從上週開始只可線上授課，餐廳也關閉。另一個地區的電影院、劇院、酒吧、健身房等都關閉至26日。 路透社根據廣州地鐵運營商發布的數據計算，在10月18日至24日，廣州的地鐵客運量較之前一週下降了8.8%。 報導又提到，中國23日公布第3季經濟成長率3.9%較預期快，但9月份的商品進口和零售銷售仍然疲軟，反映中國國內需求仍然低迷。 報導引述經濟諮詢公司龍洲經訊（GaveKal Dragonomics）的中國研究團隊表示，在可預見的未來，動態清零的防疫策略可能會保持不變，消費不太可能反彈。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1111026