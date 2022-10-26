流露真情、治癒人心！ 後疫情時代的室內設計 專訪：【艾美幸福設計 許捷甯】

本文由OPEN編輯部撰寫 艾美幸福設計 許捷甯 設計總監 許總監畢業於台灣大學獸醫系，醫學背景養成的細膩心思，加上善於溝通的親切性格，使她總能為業主打造個性與機能兼備的質感空間，並包辦物業管理、住家佈置和清潔收納等服務。近期接連完成無毒健康宅《沐暉癒生》、運動健身宅《酷玩人生》等佳作，將後疫情時代愈發多元的居家夢想，化作一件件感動人心、洋溢幸福的美麗作品。 （圖）艾美幸福設計作品《流金歲月》 大小空間 轉換自如 從氣派的社區公設，到溫馨的療癒家宅，許總監在經手大小各異的空間時，自有一套應變法則：「大坪數通常重視華美感受，因此在選材上會著重呈現自然紋理和金屬質感，讓氛圍更加大氣沉穩。」以公共空間《流金歲月》為例，透過實木皮與鍍鈦飾條，搭配進口可樂石磁釉地磚，將大樓的典雅富麗展露無遺。 而面對雙北都會區的小宅，又是截然不同的挑戰，如何在有限場域裡，滿足一個家庭的生活所需？亦或在挑高3米4的案場中，規劃一處舒適小閣樓？處處都考驗著設計師的深厚功力，「雖然是小空間，但往往會花上更多心思去實現客戶的需求和期望。」 總監補充道，因為疫情影響，現在許多住宅都會偏好“home vacation”或是“home office”的概念，以作品《酷玩人生》為例，從事軍職的女業主，希望能居家進行熱愛的攀岩活動，為了充分理解這份休閒嗜好，設計團隊一同前往場館親身體驗，設計時更延請專業教練參與規劃家中的攀岩牆，成就一間安全且趣味十足「運動健身宅」！ （圖）艾美幸福設計作品《酷玩人生》 暢談內心 實現理想 在醫學背景的加持下，許總監與業主交流想法時，總是懷抱一份獨到的細膩與親和力，讓人不知不覺侃談對場域的期望，「我始終追求能讓人感到『信任』的互動方式，也十分感謝客戶們願意對我敞開心房。」她笑著說道，透過傾聽去實現對方的理想生活，便是艾美幸福一向秉持的服務信念。 總監接著表示，設計師所扮演的角色，是將屋主精彩的人生故事與軌跡，化作具體家宅，因此面對背景各異的客戶，團隊予以的空間樣貌也大不相同，而唯一的共同點，則是空氣中總是飽含帶有溫度的靈魂，「艾美幸福或許不是多大的設計品牌，但這份貼心、親切的特質，就是吸引客源的主力之一！」 （圖）艾美幸福設計作品《沐暉癒生》 真心對待