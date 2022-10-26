DrP看時事：「瓶中精靈」克莉絲汀和青少年心理健康

草根影響力新視野 Dr. Phoebe [廣告] 請繼續往下閱讀 還記得「瓶中精靈」克莉絲汀Christina Aguilera嗎？ 克莉絲汀是九零年代當紅女歌手，以渾厚嗓音和大膽音樂詮釋在當時紅遍全球。當時她最常被拿來和小甜甜布蘭妮互相較勁。可能布蘭妮因著心理因素沉寂一段時間，克莉絲汀在唱功和創作上得以繼續發光發熱，產出數不完的歌曲和專輯，在2003年被選為最成功的女藝人。 克莉絲汀給人的形象一直都是有自信的歌姬天后。但其實她曾在童年時經歷父親的精神和肉體虐待，音樂因此成為她的避風港。她在專訪時表示討厭看出道時的照片，因為永遠記得她當時無比沒安全感的時候。她說，「我過去被焦慮症和憂鬱症所困擾，至今都不停跟緊張和懷疑自己的心態拔河。」克莉絲汀也不只一次被媒體放大檢視評斷身材，太瘦、太胖、穿太少太露等。 這段和不安全感對抗的過程，被寫進克莉絲汀當時最膾炙人口的歌曲《Beautiful》裡面。二十年前推出時，以赤裸坦白的歌詞，不同族群努力想被接納的MV，和不需他人認可或接納的內在美主軸，為克莉絲汀拿下葛萊梅獎。 時間快轉二十年，現在我們對他人的認可和接納沒有減少，反而更加依賴。克莉絲汀選擇在這首歌的20周年紀念重拍MV，並在全球心理健康日釋出。這回MV主角不再是那些看似邊緣的人，而是絕大多數的青少年族群。他們看著手機，懷疑自己不夠美，想是否該再瘦一點、豐滿多一些、或在臉上動刀整容，想改變自己好被接納。在新MV終了，克莉絲汀寫下，「研究指出，當我們花越多時間在社群媒體時，它改變我們的心理健康，導致許多孩童和青少年對身材沒安全感，擁有自殘、暴食厭食症等問題。這需要改變。」 華爾街日報報導，將近一半的美國青少年都表示自己「幾乎不停歇的」掛在線上，比2015年數字高出一倍。偏偏這些青少年對廣告商來說是無比重要的潛在客戶。一旦抓緊需求，就能在未來幾十年都能擁有他們的生意，如何讓青少年花更多時間在網路上為首要目標。雖說有超過三分之一的青少年表示網路佔據太多時間，大部分的人卻覺得放下社群媒體無比困難。就算知道對他們有害，卻彷彿上癮般的無法自拔。 Meta在去年被踢爆，明知道哀居對心智尚未發育完成的青少年用戶有嚴重傷害，卻仍未做出重大改變，這讓Meta形象嚴重受損，至今都還未完全恢復。有三分之一的青少年女性表示Instagram讓他們對身材感到更糟，也有青少年表示因為IG的關係而擁有自殺念頭。那些已經在和心理問題搏鬥的青少年們，更有大幅比例表示社群媒體讓這些問題更加嚴重。 這項報告提到許多青少年所擁有的social comparison社群媒體比較心態，表示人們往往用和他人比較之下所擁有的外表、金錢、成功等來決定自身價值。這樣的比較心態底下沒有贏家，因為無論你擁有的在多，都還會有更多更好更亮眼的人存在。而在英美用戶調查中，有40%的青少年使用者覺得不夠漂亮，更有25%覺得不夠好的心態來自於Instagram，讓他們自信心低落，連帶影響到人際關係。 在MV後段，孩子們一個個毅然決然的關掉手機，撕掉明星海報，擦去濃厚脂粉，跑到戶外看著藍天大地爬樹。雖說明知道這宛如童話結局般的難以存在，還是衷心希望青少年們能在社群媒體上，擁有重獲自由的一天。 MV影片放連結，有機會歡迎大家去看一下！ 延伸閱讀：：美國在職躺平quiet quitting旋風、既精彩又寂寞的第三文化小孩、學會說不的界線教學101、人情味兩三事、說話爭取的藝術、如何在美國避免和面對歧視、你，信奉工作教嗎？、如何有效給予和接受批評、台美學生皆有的自殺問題、美國的Honor System）