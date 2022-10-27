「渣男5大話術」超好識破！甜言蜜語、隨便給承諾都要小心，破解攻略一起學

目前的約會、曖昧對象是對的人嗎？兩性情感導師「路隊長」與戀愛團軍師在《好女人的情場攻略》書中教導大家清楚明瞭的「渣男辨識祕笈」，更同步獻上破解招數。 by Benny – 2022/10/27 更新 Photo／Disney+、幸福文化 文／路隊長《好女人的情場攻略》、出版社／幸福文化 渣男退散符！超實用渣男辨識祕笈 我身邊有許多女性朋友和聽眾，因為遇過一個渣男後，從此就再也不相信男人，覺得天下的男人都是壞東西；甚至有些人還會覺得後來感情不順、工作不順、生活不順，總之各種的不順遂都是渣男害的。 好女人們，千萬別讓一粒老鼠屎，壞了一鍋粥呀！ 你的人生不會因為一個渣男，就從此一蹶不振，但要改變這樣的信念確實不容易，所以最好的作法，就是辨識出什麼樣的行為可能是渣男，徹底防禦。 根據小寶老師 (FACEBOOK：胡靖韋人生重擊教練寶哥) 觀察和彙整，他認為基本上渣男有以下五項特徵，快看看你身旁的男姓友人有沒有？ 1.很會察言觀色，懂得說好話和甜言蜜語 當你想要找他的時候，總是會以「沒時間」推託，或突然消失一段時間，再出現後，又會給你一個看似非常合理的理由。 2.問他問題，答案總是不清不楚，還常答非所問 例如： 「最近在忙什麼？」→「沒有啊，就在忙。」