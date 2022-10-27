主攻疫後旅遊潮 新加坡百年酒店打造沉浸式體驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者余曉涵台北27日電）隨著台灣邊境解封，搶攻疫後旅遊潮，國外飯店業者也相中此商機，像是新加坡具有百年歷史的萊佛士酒店打造沉浸式體驗，除了在酒店安排解謎活動，還要帶旅客探訪獅城。 隨著台灣邊境解封，出國旅遊也逐漸復甦，不少國外飯店業者也開始積極布局宣傳，要搶攻台灣旅客出遊市場。 新加坡具有百年歷史的萊佛士酒店瞄準深度旅遊商機，推出多種專屬遊程，要帶旅客品嘗在地美食，深遊新加坡，認識獅城的文化故事。 已經有135年歷史的新加坡萊佛士酒店，2019年剛修繕翻新完成，餐飲方面擁有7顆米其林星級認證的主廚安妮-蘇菲．碧克主理的亞洲首間La Dame de Pic餐廳外，還有法國名廚艾倫．杜卡斯的Bar & Billiard Room。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 新加坡萊佛士酒店指出，為讓旅客體驗小販飲食文化跟新加坡文化，推出「自助式路邊美食之旅」、「國家博物館私人之旅」、「土生華人私人博物館」、「Tan Ah