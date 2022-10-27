「影紀母校•尋藝一生－莊靈校友攝影特展」 10/27開幕

(中央社訊息服務20221027 16:29:43)國立中興大學 103 週年校慶，藝術中心特別邀請到臺灣具代表性攝影家，莊靈校友回母校舉辦「影紀母校•尋藝一生」攝影特展，展期自 111 年 10 月 27 日至 11 月26日止。 此次展出作品聚焦於莊靈1957至1961年，就讀「省立農學院」（國立中興大學前身）時期校園生活點滴，以及 1953 年開始的「尋藝履痕」兩大部分。當時的校景風光、林場實習、社團活動、大專生暑期集訓、臺中舊景、遊行慶典等，皆囊括其中，真實紀錄攝影家生命與創作的歷程，也得以一窺早期興大風華與社會脈動縮影，這些珍貴的校史資料，展後也將悉數捐贈興大收藏。 莊靈，1938 年生於中國貴州，1961 年國立中興大學森林系畢業。幼時隨父親護運第一批故宮文物來臺，見證早期故宮博物院在霧峰北溝的年代，深受古典文化的溫潤薰陶，稍長則徜徉於新穎藝術觀念的實驗與激盪之中，作品呈現出儒雅的涵養與自由不拘的手法。 在擔任24年臺視外勤攝影記者期間，造訪世界多國，親歷二十世紀後半葉世界局勢與攝影生態的轉變，真正瞭解到新聞與紀實攝影，深深影響其後來影像創作以及攝影藝術的看法，擅於將轉瞬即逝的風景人物，用鏡頭保存在畫面中，展覽中亦可見不少當代名人藝師，如張大千、郎靜山、臺靜農、林懷民、周夢蝶、劉其偉、楊麗花等。 莊靈能拍、能寫、也能編導，在