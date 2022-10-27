韓國機場開放越南團免簽 約百名旅客入境後失聯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者陳家倫河內27日專電）越南外交部證實，約100名越南人以觀光客身分入境韓國後失聯，已就此進行了解。韓國襄陽國際機場自6月1日起開放5人以上越南旅行團免簽入境，韓方事後強調這項政策將持續。 越南青年報（Tuoi Tre）報導，在韓國的多個越南社群22日在網路上表示，「有120名越南人入境韓國後失聯。」越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）面對記者詢問時，證實這件事情。 韓國的越南社群在網路貼文還提到，由於這批越南人入境後就失聯，韓國的廉價航空Fly Gangwon（江原航空）稍早通知合作的旅行社與夥伴，自23日至31日暫停接收自襄陽國際機場（Yangyang International Airport）入境的越南旅客。 Fly Gangwon表示，暫停接受越南旅客是為了「讓地方有關單位在試行期間過後，對自襄陽國際機場入境的越南旅客簽證發放進行重新規劃。」 黎氏秋姮指出，越南駐韓國大使館在事件發生後聯絡當地有關單位查證與了解更多細節。大約100名越南人入境韓國之後失聯。「因此，航空公司與相關旅行社必須暫停送客前往襄陽國際機場至31日。」 面對越南青年報詢問，許多越南人以觀光客身分入境韓國出現簽證逾期、非法打工等情事，黎氏秋姮表示，越南外交部將聯合其他有關單位防範這種違法行為。 韓國襄陽國際機場自今年6月1日起開放越南5人以上旅行團入境免簽。在這次跳機事件發生後，韓國旅遊發展局（KTO）駐越南辦事處表示，對越南旅客自襄陽國際機場入境的免簽政策將如常實施。 韓國旅遊發展局駐越南辦事處解釋，Fly Gangwon所謂將暫停接受越南旅客一事，這只針對Fly Gangwon的旅行團。（編輯：陳惠珍）1111027