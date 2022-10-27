耶誕城周邊豐富多元 旅遊秘境FUN心玩

《圖說》林家花園「繽紛光廊」光環境展演，將呈現與新北歡樂耶誕城燈區截然不同的唯美風情。〈觀旅局提供〉 [廣告] 請繼續往下閱讀 【民眾網葉柏成新北報導】主題集結Disney+六大超人氣品牌陣容的「2022新北歡樂耶誕城」將於11月11日開城。新北市的新板及府中周邊擁有豐富多元的旅遊資源，市府觀旅局推薦新北歡樂耶誕城周邊旅遊熱點，提供到訪新北歡樂耶誕城的旅客規劃一場今年度最浪漫的耶誕雪白之城小旅行。 觀旅局長楊宗珉表示，2022新北歡樂耶誕城將於11月11日開城，展至明年1月2日止，今年Disney+六大超人氣品牌陣容，包含；迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與STAR，燈區範圍延伸至府中，由新板、府中雙主燈區點亮新北，不僅能看到首次登場的極光，還有浪漫的飄雪，經典的場景裝置、璀璨奪目的燈飾天橋，眾多亮點雲集，將吸引全國旅客到訪這座最具耶誕氛圍的雪白之城，再創國旅熱度新風潮。 他說新北歡樂耶誕城周邊旅遊推薦熱點有； 一、林本源園邸 臺灣三大名園之一的「林本源園邸（板橋林家花園）」，美不勝收的庭園樓閣、綠水假山，以及精雕細琢的迴廊樓宇，是臺灣碩果僅存的園林建築，更是全臺知名的國定二級古蹟，漫步其間細細品味其風采與傳統藝術之美。除了欣賞其文化歷史之美，從11月5日起至112年1月2日，每晚7點至9點，在林家花園外西門街的門口廣場將上演「繽紛光廊」的光環境展演，帶來繽紛絢爛的街道光廊點燈秀，搭配夜晚的新北歡樂耶誕城燈飾，將呈現截然不同的唯美風情。此外，林家花園定靜堂廣場也將於11月11、12日進行快閃演出，在表演中結合傳統戲曲與現代音樂劇的表演風格，讓民眾充分體驗富有文化內涵的聲光藝術。 《圖說》「435藝文特區」廣闊活動草坪、白砂區、彩繪牆，打造絕佳休憩空間。〈觀旅局提供〉 熱點二、435藝文特區 在夜晚新北歡樂耶誕城點亮之前，可以先到「435藝文特區」度過悠閒時光，匯集了宛如希臘建築的展覽廳，多元的藝術展覽廳、臺灣玩具博物館、新北市濕地故事館，以及廣闊活動草坪、白砂區、彩繪牆，打造屬於市民、遊客的絕佳休憩空間。展覽廳中各項展覽定期更新，不管何時前往都可為參觀者帶來美感與創意的腦力激盪；臺灣玩具博物館收藏數千件古董童玩、復古玩具展品，父母不妨帶著孩子一同分享回味童年的興奮時光；還可以走一趟寓教於樂的溼地故事館，讓孩子邊玩邊學習濕地生態系的奧妙之處。 《圖說》在優美的「新月橋」可欣賞沿途自然河岸景緻與新北城市景觀，彷彿置身在浪漫偶像劇裡。〈觀旅局提供〉 熱點三、新月橋 離「435藝文特區」不遠，擁有雙圓弧造型的「新月橋」提供往來行人與自行車橫跨大漢溪、串聯板橋與新莊兩地的聯繫任務。你可以選擇騎乘YouBike，沿著河畔來一趟水岸自行車輕旅行，騎經這座造型優美、坡度平緩的新月橋，欣賞沿途自然河岸景緻與新北城市景觀，映著夕日與璀璨燈飾，彷彿置身在浪漫偶像劇裡。 《圖說》逛完新北歡樂耶誕城繽紛熱鬧的燈區後，也可以來「蝴蝶公園」體驗點綴浪漫燈飾的自然環境。〈觀旅局提供〉 熱點四、蝴蝶公園 位於新店溪華翠大橋下方的「蝴蝶公園」，是專屬於板橋居民的打卡秘境。從河堤上往下眺望，會發現這座公園步道排列宛如鳳蝶造型，「翅膀」內種植著各式繽紛花卉與可愛裝置藝術。夜幕低垂，公園點上宛如點點星光的華麗燈飾，讓這座公園幻化為一片璀璨燈海，逛完新北歡樂耶誕城繽紛熱鬧的燈區後，也可以來蝴蝶公園體驗點綴浪漫燈飾的自然環境。 《圖說》鄰近府中燈區的「府中15」，是一處以台灣原創動畫及影音作品打造的親子據點。〈觀旅局提供〉 熱點五、府中15 新北歡樂耶誕城有孩子們最愛的迪士尼角色登場，還有孩子們最愛的免費遊樂設施，父母絕對不要放過這個溜小孩的機會，而位於府中燈區附近的「府中15」新北市動畫故事館，也能為孩子帶來滿滿驚喜的互動樂趣。