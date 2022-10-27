看準赴日旅遊商機 訂房平台跨國攜手搶客

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者余曉涵台北27日電）疫情前台灣有近500萬名旅客赴日本旅遊，為搶攻疫後龐大的旅遊商機，本土訂房平台AsiaYo宣布攜手日本樂天集團，要讓旅客可以訂到日本特色鄉間旅宿。 隨著台日兩國近期陸續開放邊境，旅遊熱潮也逐漸復甦，根據交通部觀光局資料顯示，2019年疫情前全年有近500萬旅客造訪日本，可謂境外旅遊之冠，也是台灣人最愛去的國家。 鎖定台灣旅客愛去日本旅遊商機，本土訂房平台AsiaYo今天發布新聞稿表示，國境開放初期，將全力布局東北亞訂房市場，除在日本增設更多人力開發差異化房源外，也提供精通中、日語的真人客服即時解決旅客問題。 此外，AsiaYo也宣布與日本最大的Rakuten樂天旅遊集團合作，串接集團旗下Rakuten Lifull Stay（RLS）及Rakuten Travel Xchange（RTX）兩大訂房平台系統，取得眾多連日本人都一房難求的特色鄉間旅宿，及各大城市交通樞紐的連鎖商旅等房源。 AsiaYo說，Rakuten Lifull Stay（RLS）為日本電商巨頭樂天Rakuten與日本最大的不動產代管商LIFULL HOME'S合資成立事業體，以800萬筆房源、2400家加盟店的龐大基礎進軍民宿市場。RLS最大優勢為掌握日本在地特色的民宿房源，除一線的大都市外更進軍2、3線城市，許多古蹟、鄉村、藝術美學、溫泉等特色的房源。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！