11月1日「日本燒酒日」 日本第一產地宮崎縣新酒登場新竹喜來登

「喝了沒？」，每年秋冬，日本燒酒最大出口縣宮崎縣，都會在縣內外舉辦「燒酒Nonjyoruno（宮崎方言，意指「喝了沒？」）」新酒宣傳活動，並結合宮崎在地食材料理推廣豐富多樣的燒酒佳釀。在日本，一般8-9月開始製作燒酒，至11月就可以喝到新酒，適逢10月為無神月，11月剛好是神明回家的時候，因此訂定每年的11月1日為「本格焼酎の日」，以酒迎神帶來新氣象。 ▲宮崎縣燒酒日南海X新竹喜來登迎月庭日式料理日本宮崎和牛紙火鍋。 今年新酒不藏私，同步於宮崎縣友好城市新竹登場，與當地知名國際五星酒店新竹豐邑喜來登大飯店聯手舉辦季節限定「宮崎燒酒會活動」。特別聯合宮崎五大知名酒造廠推出的十大經典、新品酒款，由飯店迎月庭日料主廚陳仕勛針對不同燒酒、清酒酒款特性，設計和牛、伊比利豚、星鰻、鮑魚、海膽、甜蝦等當地特色食材料理，打造細緻口感的高級居酒屋食尚料理，透過日式正宗餐佐酒，加倍提升肉質質感和食材的鮮香甜味；除此之外，飯店點心房主廚黃汎偉更以宮崎燒酒來開發獨具風味的甜點，將五款以海棗為原料的白蘭地、日本香料(杉木、檸檬、日向夏、櫻花等)、生薑、紫芋和白番薯為基底釀造的特色燒酌，加入百年淬鍊歷史的法國Weiss高濃度巧克力研發限量甜點，使濃烈酒氣與黑巧克力的苦味中和，完美結合又不失獨特風味，增添苦澀又成熟的大人味，滿足不擅酒力卻喜愛甜點的女性味蕾，另外也有鏡洲檸檬巧克力塔、赤霧島香柚磅蛋糕、燒酎乳酪布蕾塔。 ▲【宮崎縣燒酒X新竹喜來登大廳酒吧】孤獨的天使-孤獨天使生巧克力、銀鼠-銀鼠生巧克力、鏡洲GINGER Silver label-鏡洲檸檬巧克力塔、M3-燒酎乳酪布蕾塔、赤霧島-赤霧島香柚磅蛋糕。 近年來日本居酒屋飲食文化逐漸在台形塑，尤其受到年輕及青壯年族群之喜愛。而燒酒在日本南九州地區自古就是晚餐佐餐酒的主角，亦漸風靡全日，甚至有日本伏特加的美稱。此次活動共有五家知名酒造廠應邀推廣，包含百年造酒廠「井上酒造」，為喜歡清爽口感的台灣民眾帶來檸檬、柚子、平兵衛醋柑橘，及宮崎特產日向夏柑橘的利口酒，並推出特殊口味椰棗燒酌，濃郁飽滿的果香和溫潤口感堪稱日本本格燒酒的逸品。此外，「櫻之鄉酒造」使用大甕釀造出日南海甘藷燒酒，以及使用杜松子、雪松、櫻花、等風味調製的日本正宗燒酒銀鼠，散發出生動的香氣。而「AKUGARE 蒸餾所」雖然是年輕造酒廠，嚴選出帶有後韻的AKUGARE BLUE五穀燒酒、並聯手三品牌「壽海酒造x AKUGARE x 正春酒造」技術共同釀造的M3常壓蒸餾型燒酒。還有堅持職人工藝的「霧島酒造」，由日本首屈一指的調酒師調和出日本頗具盛名的黑霧島本格燒酒，赤霧島紫芋燒酒，口感甘潤、濃醇、豐潤。以及強調綠肥栽培的「落合酒造場」，使用200~400年前製造的三石和甕打造出的鏡洲燒酌、風之梟，加入冰塊、水、蘇打水就能享受到淡雅甜味的口感，非常容易入口。 ▲【宮崎縣燒酒X新竹喜來登大廳酒吧】M3-燒酎乳酪布蕾塔、赤霧島-赤霧島香柚磅蛋糕。 如此層次豐富多樣的日本燒酒沒有保存期限，只有賞味期限。此次宮崎縣出品與新竹豐邑喜來登大飯店兩大台日國際品牌以食會友的餐酒料理盛會，將自11月1日到12月底，為期2個月，11月1日當日下午17:00-20:00提供宮崎試飲燒酒活動，讓民眾在台灣就能享受到日本限定新酒和飯店美食饗宴，更多宮崎燒酒美味內容請洽新竹豐邑喜來登大飯店(03)620 6000。 ※禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒