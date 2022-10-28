[廣告] 請繼續往下閱讀 台灣下起11月雪 銅鑼賞杭菊看花海 【旅遊經 編輯部報導】 雖然天氣漸寒，但卻沒想到能飄起11月雪來，而事實上是苗栗縣銅鑼鄉秋日杭菊正值花開季節，為邀您邀花，交通部觀光局參山國家風景區管理處與苗栗縣銅鑼觀光產業協會，共同規劃「銅鑼歲時記.散策小旅行」路線圖，放在「好客銅鑼」LINE官方帳號， 民眾免費加入，即可到銅鑼看杭菊、黃菊花海，漫步銅鑼、享受美食、美景。活動期間更於「好客銅鑼」LINE舉辦集點抽獎送好禮，獎品逾百份，來銅鑼好吃、好玩，還有伴手禮拿！ 參山處表示，銅鑼杭菊、花菊花海展現數大之美，全台獨一無二，且僅在11月開花怒放，全鄉種植60多坪，是許多網美拍照、打卡必爭之地。來到銅鑼的遊客，可以透過「好客銅鑼」LINE導引，走訪漫遊秘境，例如到重光診所，欣賞獨特設計的建物，到傳統銅鑼市場吃吃Q談好吃的蛋餅、阿嬤的稞仔條、到銅鑼窯看超大型的酸菜甕、酒甕，以及參觀友善環境的番茄農場、續緣自然農場等。 不只有花海田野、美食老街等賞玩樂趣，依「好客銅鑼」LINE到指定景點掃描QR code，還可累積點數，即日起到11月15日止，集滿5點，可獲得一張抽獎券，集越多中獎機會越高，有機會抽獎獲得近千元精美好禮。 苗栗縣銅鑼觀光產業協會理事長林僅迪表示，喜歡老時光、舊建築、慢生活文化的朋友，適合來銅鑼輕旅遊， 11月5日及11日舉辦銅鑼小旅行，雖然目前已經額滿，但喜愛慢步調生活的遊客，可以自行前往。 除此之外，明(29)日「2022新竹科學園區工安環保月路跑活動」，銅鑼科學園區台灣客家文化館，有展示有竹苗區隱藏版遊程、伴手禮、手作體驗等，歡迎到現場的民眾參觀選購。 ※.「好客銅鑼」LINE官方帳號(https://lin.ee/UAY1PhI) 圖片：參山國家風景區管理處提供