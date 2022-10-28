2022年10月28日 環境資訊中心記者 李蘇竣報導 環境資訊中心記者 李蘇竣報導 距離2050年淨零碳排目標，數位技術將是重要推手。電訊暨智慧運輸科技發展基金會（TTF）、台灣永續能源研究基金會（TAISE）與遠傳電信26日共同舉辦「2022第九屆國際綠色智慧交通論壇」，討論智慧低碳運輸的可能性。 [廣告] 請繼續往下閱讀 我國目標2030年市區公車全面電動化、2040年新售汽機車全面電動化。台電預估，以目前成長速度，預估2030年約增加近24億度用電。另一方面，單純從油車換電車，並無法解決碳排與交通問題，運輸轉型還須回歸人本交通。交通部表示，未來要透過智慧運輸系統（Intelligent Transportation System, ITS）分析民眾移動行為資訊，完成全面策略規劃。 「2022第九屆國際綠色智慧交通論壇」26日落幕，與會專家學者針對智慧交通提出不同建議。圖片來源：TAISE提供 政府推運具電動化 台電估2030年增加近24億度用電 交通部政務次長胡湘麟說明，運輸部門減碳攸關淨零目標，世界各國積極推動綠色交通轉型，台灣也朝向運具電氣化、無碳化邁進，將提高電動運具數量、完善使用配套，輔導產業技術升級，目標2030年市區公車全面電動化、2040年新售汽機車全面電動化。 電動車輛數不斷上升，電力供給也要跟上。台灣電力公司配電處副處長饒祐禎表示，以目前電動車輛的成長速度，預估2030年用電量約增加23.9億度，約占年用電量0.9%。若進一步估算車輛「全面電動化」的情境，將增加205.3億度，占7.87%，約等於台北、宜蘭以及基隆的一年總用電量。 為了減緩電力供給壓力，台電先找出電動車熱區，進行配電網重點強化，國道部分則是目標2025年前完成各服務區快充站建置。此外，台電也推出「電動車電價」，以尖峰時間較貴的價格引導電動車車主分散充電時間，還推出電動車雙向充放電等措施，讓車主也能賣電，成為電力生產者。 交通部胡湘麟政務次長表示，台灣交通正朝向運具電氣化、無碳化的淨零目標邁進。圖片來源：TAISE提供 目標減少私有運具