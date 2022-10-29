你怎麼在這？店貓誤搭便車無人發現

▲店貓誤搭便車1小時無人發現，司機開門傻眼：「你怎麼在這？」。（圖／AP+ Viral Press） [廣告] 請繼續往下閱讀 差點偷走別人的貓！泰國一名司機前往一家餐廳送食材，打開送貨車的貨櫃處後就忙著工作，這時該間餐廳的店貓路過，對這台車子相當好奇，嗅一嗅就跳了進去，司機送完貨毫無察覺地將車門關閉，離開餐廳將近一個小時後才發現，自己的車子上多了一隻貓！ ▲餐廳店貓：這地方好酷！我來探險一下。（爬進）（圖／AP+ Viral Press） ▲司機：呼！終於送完了～可以回去囉。（毫無察覺）（圖／AP+ Viral Press） 這有趣的時刻發生在本月19日，從餐廳提供的監視錄影器畫面能看到，店貓「Akkharadet」在送貨車徘徊片刻，便自己跳了進去，而車主忙著搬運貨物沒有發現，事情做完後也一如往常地關上車門，瀟灑駕車離開，但過了一個多小時後，司機才赫然發現，自己的車廂中多了一隻貓，趕緊又驅車回來將「不小心偷走」的貓歸還，店家頗感有趣，表示：「送貨員和我的貓彼此認識，因為他每次來送貨時總會跟牠玩」。 ▲司機一個多小時後抱著貓再次現身餐廳。（圖／AP+ Viral Press） 網友回覆「貓咪的旅行日記」、「不就還好司機愛貓有在關注，不然最後會到哪裡都不知道！」、「司機好可愛！還笑著抱貓走回去」、「貓貓想搭便車出去玩啦」。（編輯：李惠婷）