廉航飛日本！1家4口「光機票噴10萬↑」 達人1建議：CP值最高

圖文／鏡週刊 國境解封、確診隔離政策改為「0+7」後，終於能一解到海外旅遊的渴望，回頭一看機票價格，卻都貴得回不去了，尤其是國人最愛的日本，即使是廉航，票價都要萬元以上。旅遊達人表示，先轉往東南亞，機票萬元有找，再觀察日後有無降價機票，慢慢規劃。 等了許久，國境終於解封，國人最愛旅遊地點日本也開放自由行，但打開久沒查詢的航空公司網頁驚覺，機票價格似乎回不去了，不管哪條國際線，漲幅都不小，若一家四口要到日本旅遊，光在機票上的花費就超過10萬元。 [廣告]請繼續往下閱讀… 臉書有2.9萬人追蹤、以旅遊好康為主的「喵爸喵媽玩轉地球」版主喵爸喵媽表示，疫情後可能旅遊界人力尚未恢復，可以觀察到每條航線都貴上不少，幅度每個區域不同，目前漲幅最多的當然是日本線，過去機票促銷價經常出現3,000、4,000元的價格，現在都要萬元。 以虎航、樂桃等廉價航空為例，若在近日內想要飛東京，票價是13,000元起，而且還是台北凌晨起飛的時間，過去廉航3、4千就能飛一趟東京，即使凌晨起飛，因為便宜，總還是有人搶購，但現在花上萬元、卻無法得到好服務，讓想出國的人大感失望。 若是一般航空公司，飛日本的票價比起廉航更是貴上一倍。以華航為例，若是明年2月底飛東京，票價接近30,000元，疫情前飛東京約在20,000元以內，漲價幅度超過30%，很是驚人。 喵爸喵媽指出，若先將眼光放到東南亞地區，機票的價格或許是短期內CP值最高的，例如國人比較少去的菲律賓宿霧、泰國清邁等地，現在廉價航空都有促銷價。 臉書「俏鬍子旅行團」版主Jessie也提到，近期廉航AirAsia推出清邁特惠機票，11月6日前訂購，台北清邁單程票價最低3030元起，年底至明年中前使用完即可。 【點擊看完整全文】 更多鏡週刊報導 【便宜機票看這裡2】達人教戰3招省荷包 明年暑假飛巴黎3萬有找 【便宜機票看這裡3】用這張卡刷不到10萬元 亞洲線來回機票到手 【投資客趕下車1】台積電設廠狂炒一波 帥過頭：南二都房價必跌！降價出清 [內有折扣碼] 100%天然椰子水「1大罐不到75元」 7大好處曝光！能消水腫、解宿醉