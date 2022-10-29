南投女生張家綸歐美推廣台灣茶 吸引立陶宛人來台取經

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 24歲南投女孩張家綸在歐洲、美國推廣台灣茶並開設台灣茶席，她推薦參賽的南投「永浩茶園」及「張三我茶莊」近日分別以低發酵烏龍及紅茶，在英國高階茶品競賽The Leafies雙雙拿下金獎。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年10月29日 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者陳韻聿倫敦28日專電）來自南投的張家綸在歐洲及美國推廣台灣茶，並開設茶席介紹台灣歷史文化。透過她的引薦，台灣茶不僅在英國舉辦的國際競賽獲金獎、打入瑞典的米其林餐廳，也吸引立陶宛人來台取經。 24歲的張家綸在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的米科拉斯．羅梅里斯大學（Mykolas Romeris University,MRU）攻讀數位行銷英文學程，同時兼職開設茶席，在維爾紐斯小有口碑。 她在今年4月接待剛結束台灣訪問行程回國的立陶宛文化部前駐北京文化參事伊萬納斯卡斯（Tomas Ivanauskas）夫婦，期間伊萬納斯卡斯熱情分享在台灣的見聞，特別是原住民文化藝術。 張家綸來自產茶世家，可謂從小在茶香中長大。不過，直到高中畢業放飛一年，當背包客在東南亞、歐洲各國旅行前，她對台灣茶稱不上熱愛。 改變她的是瑞典。有一天，張家綸走進一家位於首都斯德哥爾摩的茶鋪，出於好奇心買了點店家以金屬桶罐陳列的散裝花果茶試試。花果茶香氣濃郁，可惜缺少後韻、味覺表現不長久。張家綸說，這是她第一次深刻體會到台灣茶的優越。 她開始想進一步研究台灣茶、甚至學製茶。2020年初爆發的全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖曾讓她在立陶宛遭遇種族歧視，卻也把她帶回南投鄉間。 台灣茶近日在國際競賽再傳捷報，有3家茶莊在英國獲金獎等獎項。英國王室食品雜貨供應商、高端市場指標「福南梅森」告訴中央社，得獎的台灣茶很有機會在門市上架。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年10月29日 2020年，張家綸開始學製茶，「拜師」的範圍從家族茶園擴及南投其他地方。她騎著機車，穿梭各茶區尋找好茶和隱身在山林間的茶農高人，與他們喝茶、交流。 不過，製茶是高強度勞動，傳統上是男性師傅的天下，且少有年輕人願意從事。20來歲、體型相對嬌小的張家綸在這樣的環境中顯得突兀，剛開始遭遇不少波折。 製茶工序包括萎凋、發酵、炒菁（炒青）、揉捻、焙火等。張家綸說，講究工藝的台灣烏龍茶至今保有大量手作元素，勞動環境具一定危險性，例如炒菁時必須接觸高溫達攝氏300度的滾筒，但她「不知為什麼就是很愛」。 她舉例，為了學炒菁，纏著師傅要求傳授技藝長達一個月，師傅曾勸她「女孩子賣賣茶葉就好」、「拍照留念就可以回家了」；但張家綸死纏著師傅不放，最後終於說服對方。