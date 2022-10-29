欢迎还是拒绝？俄罗斯人大批出走 邻国陷入两难境地

俄罗斯年轻男子为避免在乌克兰战争中被迫服兵役而向境外逃亡，这波外流浪潮给俄罗斯的邻国带来了一个难题。这些邻国陷入纠结，他们既希望鼓励人们反抗俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）的战争努力，同时又担心一心要搞破坏的俄罗斯特工混入境内。 这样的结果是整个欧洲各国反应一片杂乱。格鲁吉亚、德国和亚美尼亚等一些国家欢迎这些逃避兵役者，而其它一些国家，比如波罗的海国家、波兰和芬兰，则是对这些人紧紧地关上了大门。 据估计，自普京于9月21日宣布部分动员以来，逃离俄罗斯的男性人数高达40万，此外还有数十万其他俄罗斯人，自2月份战争开始以来，由于难以忍受对基本自由日益严厉的限制而离开俄罗斯。 俄罗斯人员外流考验了邻国的耐心和能力，其中几个国家已经在艰难地接纳500多万乌克兰人，这些乌克兰人面对俄罗斯的军事进犯而逃往欧盟国家。 这些俄罗斯邻国对新来者的感觉五味杂陈，因为许多俄罗斯人不愿意承认他们正在逃避征兵，而是说他们只是来享受邻国的热情好客的。这导致了复杂的情绪，特别是在格鲁吉亚。格鲁吉亚认为，宣布从格鲁吉亚分离出去的阿布哈兹和南奥塞梯这两处地区自2008年以来一直处于俄罗斯占领之下。 也有少数人更加坦诚一些，例如一名男子在通过拉尔西（Larsi）检查站进入格鲁吉亚后立即收到了征兵通知。他要求只登记自己的名字伊戈尔（Igor），而不登记自己的姓氏，因为害怕俄罗斯的报复。 “我会努力地躲藏，我会抵抗，宁肯在监狱服刑几年，而不是去打仗送死或者杀死别人，”他对美国之音（VOA）说。“如果他们把我送到乌克兰，我可能会选择搞破坏的方式。” 华盛顿智库全国民主研究所（National Democratic Institute）8月份的一项民意调查发现，大多数格鲁吉亚人认为俄罗斯正在采取行动撕裂他们的国家，76%的人表示，俄罗斯是其邻国的主要威胁。尽管如此，格鲁吉亚政府并不认为逃避兵役的俄罗斯人对国家安全构成威胁；不过，总统萨洛梅·祖拉比奇维利（Salome Zourabichvili）建议可能要修改与俄罗斯的签证规则。 安全风险 在拉脱维亚则是另一番分析。拉脱维亚外交部长埃德加斯·林克维奇（Edgars Rinkevics）对美国之音说，出逃的俄罗斯人“存在安全风险，这些是反间谍风险、渗透风险，不仅是逃离的人，还有可能被利用来推动秘密行动的人。” 爱沙尼亚外交部长乌尔马斯·莱因萨卢（Urmas Reinsalu）也表达了类似的担忧，他告诉美国之音，他将建议所有国家“非常谨慎地考虑允许哪些俄罗斯人进入，不允许哪些人进入。” “乌克兰官员告诉我们，俄罗斯安全部门的破坏分子和特工在战争前几个月甚至几年就已经进入乌克兰。”他说。“此外，许多负责投毒、爆炸等活动的俄罗斯安全部门特工使用旅游签证和虚假身份进入了别国。” 道德视角 除了安全担心之外，波罗的海国家领导人的判断还基于他们所说的“道德视角”。他们说，俄罗斯是支持恐怖主义的国家，并且在对乌克兰发动的“种族灭绝式”战争中犯下战争罪。