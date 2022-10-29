國立新竹生活美學館規劃北臺9縣市「戀戀山海廊帶文化特色遊程」 陳登欽 : 「社造是國家重要的戰略政策，透過地方智慧的凝聚與整合，把廊帶各地豐富的知識、歷史、生態等面向，以文化遊程的方式展現。」

國立新竹生活美學館規劃北臺9縣市「戀戀山海廊帶文化特色遊程」，在疫情解封國門開放後的第2天，於國立臺灣博物館南門園區小白宮發布成果，以「山海巡旅・文化深耕」為目標，串連10個在地團隊、9個地方場域，發展「淡蘭古道」及「森川里海」兩條特色遊程，與廊帶各地社區齊心齊力，推廣北臺灣尚蓋水、尚溫暖、尚療癒的文化遊程。 文化部主任秘書陳登欽、國立新竹生活美學館長葉于正、台灣社區營造學會理事長王本壯、中央研究院民族研究所教授黃宣衛、國立科學工藝博物館前館長陳訓祥、新北市深坑區區長黃美華，以及廊帶文化特色10個社區代表和居民出席，共同分享這一年多來歷經26場次專業課程、陪伴輔導、共學觀摩、公眾論壇、遊程體驗與專家媒合活動，以及52次工作會議，凝聚在地公民的共識與願景，串連出具有國際潛力的文化廊帶，為在地文化循環經濟，擘劃出永續共創的營運模式。 文化部主任秘書陳登欽表示，廊帶文化特色的遊程，不僅呈現各地豐富的文化內涵，也展現在地自然生態的永續價值。 社造是國家重要的戰略政策，透過地方智慧的凝聚與整合，把廊帶各地豐富的知識、歷史、生態等面向，以文化遊程的方式展現，讓大眾能以「深」而「慢」的旅行，體驗精彩的臺灣文化。 國立新竹生活美學館長葉于正表示，「戀戀山海廊帶文化特色計畫」所發布的兩條廊帶遊程中，「淡蘭古道」是具有深厚文化傳統底蘊的遊程，而「森川里海」則是帶領大眾走入臺灣各地亮點社區，玩出「慢」而「深」、讓文化生生不息、讓自然永續且韌性的遊程。 中華經濟研究院台灣所副所長黃勢璋表示，社造4.0和地方創生的推展，就是要把社區長期累積豐富的社造經驗和產業做結合，讓社區把在地文化、歷史及智慧涵養，用低碳永續的方式，以及溫暖熱誠的人情味，向國內外大眾推廣，展現在地優質生活的方式，和對土地的認同與光榮感。 活動中發表廊帶文化遊程形象影片，展出廊帶社區團隊的亮點成果，也邀請深坑在地的「簪纓國樂團」演奏社造青年世代為廊帶特色創作的茶山古道茶樂。 現場廊帶團隊並與專家顧問分享座談，為文化遊程的推廣，展現各地的歷史感、價值感、國際感及創造力，將攜手共願，為深耕在地知識、打造文化品牌、振興地方經濟齊心努力。 國立新竹生活美學館指出，「戀戀山海廊帶文化特色計畫」，引入文化轉譯顧問群，走入社區為文化據點把脈，以文化深耕為行動，培力在地社區，優化廊帶遊程，具體打造臺灣深度文化的潛力路線，除了呈現臺灣豐富多采的文化內涵，更期待未來持續為臺灣共創永續發展的文化經濟。 (NFG-流行電通-NeoFashionGo- www.neofashiongo.com ) （CWNTP-華人世界時報 www.cwntp.net） 本文出處『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』