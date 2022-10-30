韓國梨泰院人踩人｜增至153死包括22名外國人 即日起設全國哀悼期【持續更新】

南韓新冠疫情解封後，10月29日是首個萬聖節週末夜。首爾市梨泰院一帶湧入約10萬名民眾舉行派對慶祝，在深夜約10時，發生大規模人踩人事故，造成逾200人死傷，總統尹錫悅已召開緊急會議對應事件，下令有關部門迅速救治傷者。 現場情況請點擊組圖查看： 有在場急救的醫生指，現場甚為混亂。路透社圖片 消防人員指，在有下坡路段的街道上，當頂端的人群開始倒下，下方的人群亦也跟著倒在其他人身上。路透社圖片 梨泰院人踩人事故，造成149人死亡及多人受傷。路透社圖片 消防表示，死傷慘重的原因或是發生在窄巷的人群互相推擠。路透社圖片 梨泰院一帶10月29日深夜發生大規模人踩人事故。路透社圖片 大批救援人員和消防員在意外現場救人。AP 南韓首爾梨泰院發生人踩人慘劇，造成逾200人傷亡。AP 現場附近的漢江路設立臨時急救醫療所。AP 事發後首爾當局派出大批救護車到場。AP 萬聖節派對慘變人間煉獄。AP 最新情況 警方到現場調查。 亦有人在場擺放鮮花。 在事發現場一帶，有人到場鞠躬以悼念死者，亦有人在場擺放鮮花。 事發現場一帶。 有人在場擺放鮮花。 他表示，由今天起到善後工作告一段落的這段時間列為全國哀悼期。路透社圖片 他指，為死者哀悼、為傷者祈福。路透社圖片