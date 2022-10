想吸引到蘇志燮,結果身邊都是陳冠希?男人眼中的妳,可能跟妳自己,甚至其它女性所感受到的魅力大不相同,想知道哪種男人會被妳吸引、並且對妳傾心,下面的測驗能幫妳找出屬於妳的男人緣。 by 美麗佳人編輯部 – 2022/10/26 更新 撰文/Chloe Ouyang 妳是哪種男人殺手?測驗開始 1.很捨得花錢買內衣 Yes 5 No 2 2.不太喜歡吃湯湯水水的東西 Yes 6 No 3 3.與男性能維持純友誼的關係