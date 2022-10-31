2022下半年陸劇推薦！楊冪、白宇《謝謝你醫生》化身白衣女神

2022下半年陸劇推薦在這裡！光是趙露思就充斥整個2022年，從《且試天下》到下半年席捲劇情、CP榜的《星漢燦爛》，每一部都不容錯過，還有終於定檔的《愛的二八定律》，看楊幂如何御姐誘惑拿下佛系許凱！ by 美麗佳人編輯部 – 2022/10/31 更新 Edit／Eva、Photo／各劇微博 6月陸劇推薦 《幸福到萬家》 該劇改編自長篇小說《秋菊傳奇》，講述何幸福（趙露思飾）嫁入王家後，先後經歷妹妹被鬧婚受辱，婆家耕地被徵收，幸福與村長的糾紛等，夫妻倆不敵村內紛擾，進城打工，面對只想靠關係得過且過的丈夫，幸福的婚姻也也亮起紅燈，經歷感情、事業層層關卡，何幸福展現所能，最終贏得大家的尊重和擁戴，展現新女性形象與魄力。 主演：趙麗穎、羅晉 播出日期：6月29日 《幸福到萬家》線上看：優酷 延伸閱讀 7月陸劇推薦 《星漢燦爛》、《月升滄海》 改編自小說《星漢燦爛，幸甚至哉》，講述程少商（趙露思飾）因戰亂自幼與將軍父母分離，負責照顧她的嬸嬸與祖母卻意圖將其養成廢人，程少商為了生存而變成性格頑劣的女孩，自小缺愛的她，在遇見凌不疑（吳磊飾）後，漸漸學會與人的相處之道，與自己和家庭和解，兩人也在種種遭遇裡相互治癒，成為彼此的餘生。 主演：趙露思、吳磊 《星漢燦爛》、《月升滄海》播出日期：7月5日、7月27日 《星漢燦爛》、《月升滄海》線上看：WeTV、愛奇藝