3金融領袖缺席港峰會 學者：不推0+0難接軌世界

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 被視為香港疫情後重新出發的國際金融峰會11月2日舉行，迄今有3位大行高層缺席峰會。有學者指香港不實施「0+0」入境免檢疫難與世界接軌。圖為香港中環。（路透社） 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者陳沛冰台北31日電）被視為香港疫情後重新出發的國際金融峰會11月2日舉行，彭博報導，巴克萊集團執行長取消本週訪問亞洲及出席峰會計劃，迄今有3位大行高層缺席峰會。有學者指香港不實施「0+0」入境免檢疫難與世界接軌。 香港將於11月2至3日舉行國際金融領袖投資峰會，彭博今天報導指出，活動正面臨大行高層缺席及颱風兩個挑戰。 報導指出，巴克萊集團（Barclays Plc）發言人表示，執行長C.S.Venkatakrishnan取消了本週訪問亞洲的計劃，包括取消出席香港國際金融領袖投資峰會。 美國黑石集團（Blackstone）主席葛瑞（Jonathan Gray）因為確診而不能出席峰會，由集團首席財務官Michael Chae代替出席。 此前花旗集團（Citigroup）執行長佛瑞塞（Jane Fraser）也因確診而取消出席峰會。 報導表示，其他計劃出席的金融領袖包括高盛集團首席執行官蘇德巍（David Solomon）和摩根士丹利首席執行官高聞（James Gorman）。 報導引述香港金管局發言人表示，會為峰會作出最適當安排，適時公布有關計畫的任何更新。 報導指出，峰會預計有來自銀行、證券公司、資產管理公司和對沖基金在內100多家國際公司約200人參加。 香港抗疫近3年，港府希望借舉辦此次國際金融峰會，以及同樣於11月舉行的國際7人制橄欖球等活動，重新與世界接軌。 香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波向中央社說，國際金融峰會是否會成功言之尚早，但香港若要重新與國際接軌，並非單靠舉辦一場峰會可以做到，最重要是後續的入境檢疫措施能盡快放寬至「0+0」，即海外入境完全免檢疫。 訂閱《早安世界》電子報