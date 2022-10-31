北投日式極致之旅 傳承百年款待 備受皇室青睞

百年款待之道 備受日皇室青睞 連續三十多次獲得日本百選溫泉旅館第一名的百年飯店，海外唯一分館北投日勝生加賀屋承襲百年款待精神，走進傳統日式建築技法的數寄屋建築，隨處可見來自能登半島的藝術工藝品。 13坪大空間和室客房，日式房門作隔間享有隱私，房內泡湯後，躺臥在帶有青草清香的榻榻米地板，舒緩心情帶著微笑入眠，誠摯邀請您體驗一期一會的美好之旅。 空運日本旬食基底 點綴在地風味 獨樹一格會席料理 「山粧」秋季會席料理，命名靈感來自秋天的紅葉，為山景染上如同化了妝的美麗色彩。嚴選來自日本高端食材，巧妙融入在地特色調味。 和牛原木椎茸風味鍋，選用日本九州A4黑毛和牛，搭配福山萵苣、菇類等當季時蔬享用。 御飯物「薩摩芋合鴨炊飯」嚴選台灣南投的紫地瓜和昆布高湯共煮越光米，佐以軟嫩鴨胸，搭配蒜片和日本萬能蔥食用，風味更是一絕。 加賀屋一日遊 放鬆充電再出發 親朋好友一同來加賀屋泡湯享美食，浸泡在能一覽美景的大眾湯池或日式獨立湯屋，還有珍貴獨特的北投石岩盤浴可供選擇，藉由溫熱的「北投石」使體溫上升，躺著就能輕鬆享受美人浴，泡湯後享用美味精緻的日式會席料理，身心靈放鬆、充電後，再出發。 北投加賀屋湯泉之旅 請至日勝生加賀屋官方網站查詢或洽預約專線。 官方網站：www.kagaya.com.tw 預約專線：(02)2891-1238 地址：11246 台北市北投區光明路236號