《王冠》第一季分集劇情，與菲利普相愛到矛盾，女王的崛起，與英國上流男子的對決

《王冠》是 Netflix 耗資 1.25 億英鎊的原創劇集，該劇真正的成功在於演員的精彩表演，尤其是三位主角—伊莉莎白二世女王、溫斯頓邱吉爾和菲利普親王，而且它讓我們看到了皇室面紗的背後。第一季盡最大努力盡可能準確地呈現伊莉莎白二世女王的崛起，10 集中有很多內容，進入瘋狂觀看第 2 季時，有必要回顧一下第 1季。 by 美麗佳人編輯部 – 2022/10/31 更新 即使你不是數百萬痴迷於了解王室的一員，了解他們的歷史對幾乎任何人來說都是非常有趣的，特別是因為該系列的創作者似乎嘗試並讓它感覺盡可能真實。皇冠第 1 季開始於伊莉莎白二世女王在長大後上台掌權，這一季以她努力統治這個國家而結束，同時維持她的婚姻，因為她試圖在這種新的生活方式中為菲利普親王尋找一席之地。 整季如此精彩，集中在家庭和忠誠上，而不是當時的政治。當然，我們永遠無法確切知道這些劇中微妙的對話究竟意味著什麼，但 Netflix 確實巧妙的表達出來。它們讓觀眾看到王室人性化的一面，這一直是《王冠》吸引人的地方，尤其是在公眾總是渴望更多關於皇室成員的信息的情況下。