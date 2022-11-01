2022雙11美妝推薦！限定唇膏、潮熊公仔、特殊色包裝太吸睛

下半年美妝採購重點除了週年慶，另一個重要檔期就是雙11購物節！今年許多美妝品牌為了1111特別推出限定版的彩妝或保養品，甚至是獨家滿額贈。在精算好康之餘，別忘了這些限量限時的高顏值好物。 by Chiao Hung – 2022/11/01 更新 雪花秀潤燥養膚精華白瓷限定版 雪花秀明星產品潤燥養膚精華換上全新白瓷包裝！這次是以韓國古朝鮮王朝白瓷為靈感來源，白色在古代有簡樸的象徵，也反映當時大家追求節制、純淨、高雅生活與美好德性的嚮往。 雪花秀潤燥養膚精華-白瓷限定版30m，NT1,780、90ml，NT3,880、120ml，NT4680 這次「潤燥養膚精華-白瓷限定版」擁有典雅的白色霧面瓶身，如同需經時間與高溫燒製的朝鮮白瓷所散發的優雅，雪花秀潤燥養膚做為每日清潔後的保養第一步驟，也能使肌膚煥發透亮的好氣色，打造白瓷無瑕美肌。 雪花秀 x ROSÉ情境圖。 作為雪花秀全新全球品牌代言人BLACKPINK ROSÉ最愛的保養品之一的潤燥養膚精華，有著ROSÉ童年與家人相處的珍貴回憶。過去外出旅行時，ROSÉ的母親總會帶著全套雪花秀產品。長大後，潤燥養膚精華也成為ROSÉ梳妝台上不可或缺的保養單品，如同幸運符般，在每次拍攝、演出、登台前，ROSÉ一定會好好使用潤燥養膚精華來呵護自己的肌膚。 雪花秀潤燥養膚精華-白瓷限定版30m，NT1,780、90ml，NT3,880、120ml，NT4680 今年雙11，雪花秀就以潤燥養膚精華白瓷限定版推出多組組合，其中更不計成本將網友一致好評的潤燥香氣香氛蠟燭空運來台。 潤燥養膚精華-白瓷限定版30ml組 內容：潤燥養膚精華-白瓷限定版30ml正貨、宮中蜜皂精巧版。