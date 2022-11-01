男女都適合的中性香氛－Ferragamo絲之境淡香精系列！能隨心混搭疊香，打造專屬香氣，讓品味達人與人氣部落客紛紛入坑、無法抗拒～

最近香氛界最熱的話題莫過於：Ferragamo的「STORIE DI SETA 絲之境中性淡香精」你試過了沒？這款從香調到瓶身都洋溢鮮明的Ferragamo義大利精品氛圍，卻不侷限性別，男女都能自由從四款香水中任意選取兩款或多款調和疊香，創造專屬香氣的獨特作品，吸引了型男牙醫師炫晨、女星逸歡、人氣網紅Clio搶先體驗並分享使用心得。這款全球討論度極高又暢銷的精品香氛，怎能不好好認識它～快跟M編一起探索這款如夢似幻的絲之境中性淡香精！ by 花漾543 – 2022/11/01 更新 一條完美的精品絲巾，能讓你從平凡人躍升質感人士；一瓶靈感來自Ferragamo精品絲巾的「STORIE DI SETA 絲之境中性淡香精」，則能讓你的心跟隨絲巾上的動植物、花鳥、情境，開啟通往夢幻之境的任意門，透過不侷限性別的香氣，釋放專屬自己的個人魅力！ 光從瓶身上那擷取自Ferragamo絲織品的印花圖騰，就能感受到強大時尚精品氣場的絲之境中性淡香精，全系列共推出四款香調。 紅色 絲之境祕境花園中性淡香精 香水瓶身採用大量紅色圖案裝飾，描繪盛開的花朵與正從隱秘的夢幻花園中飛出的優雅鳥兒。這款由大黃、櫻花、馬達加斯加香根草為主要元素，宛如一束精緻美麗花束的花果香調香氛，明亮清透且流動著紅色果實般的多汁芬芳、溫暖靈動氣息。 綠色 絲之境絕跡叢林中性淡香精 由活潑的青碗豆、天鵝絨般的牡丹、以及點亮整體香調的麝香交織而成，是一款混合馥郁花香綠葉調，清新活潑且洋溢異國植物魅力的香氣。讓人彷彿闖進如瓶身圖騰所繪，綠意盎然、枝葉繁茂的野生叢林，沈醉在令人無法抗拒的野生氣息中！