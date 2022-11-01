與愛同行！巴西在台帥哥漫畫家Lucas Paixão ：「永遠保持好奇心，創造屬於自己的世界。」

放下一切從巴西遠道來台追夢，Lucas Paixão藉著出道作《檳榔美少女》在大放異彩！處於事業上升期的她，秉持著對畫畫的熱忱，回頭看從兒時不敢做夢，到如今圓夢的自己，Lucas感嘆道：「不可思議！」。 by 派脆克 – 2022/11/01 更新 採訪撰文/黃盈軒 編輯校正/廖崇捷 圖片/@lucasmanhua 與Lucas相約在雨天的咖啡廳，然而就算雨下得再大，也擋不住他陽光般笑容。看到Menu上美味的甜點，他開玩笑地說：「吼！過了中年真的減不了肥了拉！」看似想要節制，卻口嫌體正直，下一秒依然點了兩塊滿滿奶油的蛋糕，散發著無厘頭的性格。咖啡、蛋糕都上齊後，Lucas一撇微笑，娓娓道來他的故事。 《檳榔美少女》是Lucas台漫出道作品 只因 S.H.E的那首歌 年僅8歲時，就對漫畫產生極大興趣，儘管老早就夢想成為漫畫家，但礙於在巴西國內並非主流，因此只能將夢深藏心中。進入巴西當地設計大學就讀，期間從事平面設計工作。總得迎合客戶的規矩，讓Lucas感到十分壓迫，他好氣又好笑地說：「明明是專業的，卻會因為客戶的一句話就否定所有努力！」為了追尋忠於自我的創作，決定放手一博，毅然決然前往異鄉，不想被禁錮的靈魂，只想創造專屬自己的世界。 Lucas與母親合影 在Lucas的眼中，台灣位於重要樞紐，像是亞洲文化中心，認為寶島有著多元包容、和平友善特質，一次無心上網搜尋，認識了S.H.E，爾後開始展開他的迷弟之路，除了翻出S.H.E所有經典歌曲朝聖，還收藏了不少台灣偶像劇。透過螢幕遠觀還不夠，Lucas萌生親身拜訪念頭。幾年後，他將想法付諸行動，踏上台灣旅行，一路上接觸充滿人情味的人事物， Lucas進而確認自己的內心，不想只當過客，選擇定居此地。他接著說：「對於離鄉逐夢這件事，家人儘管不捨，但也給予支持與肯定。」 好奇心，永遠不變 用無限好奇心去探索，Lucas對繪畫的熱忱像是永遠不會消失一般，持續推著他前進。然而，追夢過程也會伴隨著迷惘，原以為來台灣唸書後，就能隨心所欲地以「主觀意識」創作，卻沒想到又掉入了另一個囹圄中。為了滿足教授期待，又或是為了不想輸給誰，拼命追著定義中的「藝術」的跑，執著心態再度成為牽制力量。直到某天，一次漫畫素人比賽，讓他的創作思維有了轉機！原本只是抱著好玩心態，沒想到一鳴驚人拿下獎項，甚至得到獨立連載機會，Lucas說：「藝術有非常大的想像空間，在作畫同時，也可運用設計概念中的技巧，藉此與讀者對話、互動，創作間的語彙是相通的，彼此相輔相乘。」