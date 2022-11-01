再次踏上日本！他旅行1周驚「疫情後變很多」 曝6觀察心得

▲再次踏上日本，原PO覺得改變很多。（圖／Kovacs Lin授權使用） 網搜小組／鄺郁庭報導 國境解封、確診隔離改為「0+7」後，不少人馬上訂機票，一解海外旅遊的渴望。就有網友安排了一周的日本行，日前從東京返台後，忍不住寫下好幾點觀察，分享再次踏上日本土地的心得，直呼「發現日本跟疫情前比較起來，改變真的很多」，引發其他人熱論。 Kovacs Lin在「日本自助旅遊中毒者 社團版」表示，他10/29從東京返台，這是他自2020年2月後首次踏上日本的土地，接著列出6點在日本的觀察心得，「在這一周的日本旅行中，發現日本跟疫情前比較起來，改變真的很多。」 [廣告]請繼續往下閱讀… 1.限塑政策嚴格執行。原PO表示，現在日本的限塑政策實行得比台灣還徹底，不僅大賣場、超市的塑膠袋都是要付費的，連風景區的小店都不提供塑膠袋，「所以建議去日本最好自己準備提袋。」 2.匯率史上最低。他透露自己曾在1997年經歷過0.25的匯率，現在0.22或0.21是未曾經歷過的，「所以日本物價竟比台灣還低，比如一杯星巴克台幣100（元）；駅前商務酒店Twin一晚含早餐不到2000台幣；日高屋二人點了拉麵、餃子、炒野菜、炒飯等台幣360（元）；一套西裝台幣2200（元）。」 ▲這樣一餐換算台幣只要360元。（圖／Kovacs Lin授權使用） 3.國民酒精消毒、體溫量測自省能力高。Kovacs Lin說他到日本後，發現到處都是腳踏型酒精噴霧，餐廳每桌還都放有酒精瓶。 4.人跟人的接觸減少。他指出在日本吃飯時，很多都是螢幕點餐，沒有服務人員蹲在旁邊點餐；到櫃台付錢時，沒有店員結帳也是常態，很多變現金自動收款或信用卡自刷。 ▲原PO發現，很多地方都採自助結帳。（圖／Kovacs Lin授權使用） 5.酒店check in或check out都是自助。原PO提及，為了減少人員接觸，現在連行李寄放都是DIY。