台北國際旅展將登場 旅遊業者估業績恢復到疫前4成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者余曉涵台北1日電）台北國際旅展（ITF）將在4日登場，今年共有71個國家地區、40多家旅遊業者、超過130家飯店業者共1200個攤位參展，較去年成長50%，業者也預估ITF的業績可恢復到疫情前的4到5成。 2022台北國際旅展將於4日到7日在南港展覽館登場，台灣觀光協會表示，今年展出單位包括日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家或城市，以及40多家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1200個攤位參展，許多單位如美國德州休士頓、星宇航空、KKday等更是首次參展。 台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，觀光業者走過隧道迎來曙光，這次攤位跟去年相比成長50%，盼帶動旅遊觀光消費。 台灣觀光協會說，今年以永續旅遊為主題，也號召參展單位響應，更規劃永續星球展區，以闖關活動宣導永續旅遊，現場限量送出人氣插畫家咚東操刀的插畫口罩。 為了搶攻旅展商機，各家業者也積極促銷，甚至價格下殺回到疫情前。雄獅旅遊表示，從解封之後進單數較10月初成長近1.5倍，近期進單有稍微停滯，研判是因為旅展檔期將近，目前觀察下，明年第一季需求強勁，尤其農曆春節檔期，包含日本、紐、澳、歐洲，其中歐洲售出近9成，今年ITF業績可望恢復到疫情前的4到5成。 雄獅旅遊指出，今年ITF推3大優惠，包含ITF旅展揪團優惠、買機票送國外訂房金、國旅千元折扣，更搶先推出市場獨家、僅限2團的「韓國賞櫻包機」，價格方面，春節出國早鳥價省新台幣5000元，韓國最低1萬4000元有找，日本沖繩半自助也下殺1萬5900元起。 可樂旅遊則推出1萬種優惠行程，舉凡耶誕跨年、寒假春節、主題滑雪、季節賞櫻、頂級度假等，實體旅展還有「團體旅遊最高折1萬元」、「機加酒自由行最高省1000元」、「機票全面9折起」、「熱門票券3.1折起」等回饋，還祭出旅展限定「機票免費抽」活動，凡訂購個人旅遊任一品項不限金額，即可參加抽獎。 可樂旅遊說，提前布局寒假春節商品，旅展預購最高折1萬，並布局市場稀缺商品，如土耳其熱氣球、芬蘭極光屋等，保證擁有入住或體驗席次。 易飛網推出耶誕、跨年及明年春節假期等行程，囊括東北亞、東南亞及歐洲等共12國熱門旅遊國家，國外團體旅遊折扣後最低價1萬900元起、機票加1晚住宿最低價5888元起。 KKday表示，主打「海外在地特色體驗」、「機加酒」、「飯店/餐券」、「國旅」、「團體旅遊」5大類別，推出熱門商品買一送一等，且宣布解封以來，一個月成長超過3倍。 KKday指出，目前1人出遊的人數占約4成，家庭客與小團體未來2個月出發的比例較少，預計可看向明年初寒假到來的時候。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ Klook客路說，現場則是推出舞台活動，祭出限量全站1折券，以及日本環球影城買一送一、日本韓國星馬SIM卡買一送一等優惠，旅展現場下單結帳金額滿3000元，Klook再送限量品牌行李秤等。