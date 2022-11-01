ITF旅展倒數 易飛網遊日本、東南亞兩萬有找

距邊境解封後最大檔實體旅展「2022 ITF台北國際旅」進入倒數，旅遊電商易飛網（攤位編號：J2309）今（1）日搶先曝光年底聖誕、跨年及明年農曆春節假期等系列行程，囊括東北亞、東南亞及歐洲等共12國熱門旅遊國家，國外團體旅遊折扣後最低價10,900元起、機票加1晚住宿最低價5,888元起，邀請國人「易起玩轉全世界」。 易飛網線上旅展已搶先於10月18日起開跑，截至10月底止，兩週內已吸引上千位旅客爭相報名國外旅遊行程，出發日期多集中於11及12月份。易飛網董事長周昀生表示，市場反應佳係受益於易飛網超前部署，於邊境解封前完成各種策略布局，包括與航空公司及當地業者合作等，以量制價，為國人爭取到較親民的價格，即便因大環境使得國外旅遊價格平均漲幅約兩成，易飛網仍得以提供貼近疫情前的旅遊價格水準。 周昀生指出，市場觀察10月中旬解封初期，旅客以觀望心態居多，但易飛網成功以吸睛價格推升銷量，而今年底及明年初節慶檔期是旅行社兵家必爭之地，易飛網也磨刀霍霍，推出極具市場競爭力的商品，將協助旅人輕鬆實現在異國過節的夢想。 享受異國浪漫聖誕風情，易飛網推出「銀色德捷叮叮噹10日」，將可暢遊古堡、享美食饗宴、逛聖誕市集，每人59,900元起，第二人折扣5,000元；另有日本、東南亞及歐亞跨年連假行程不加價且適用旅展優惠，最低12,900元起便能體驗他國跨年氣氛，例如「日本暢遊京阪神5日」、「土耳其特色雙洞穴飯店11日」等，都是國人不容錯過的跨年優質行程。 針對明年1月份農曆春節，易飛網精選「易起賀歲」系列商品，旅客無需再多請假，即可參加日本北海道5日，安排季節限定破冰船體驗、阿寒湖戲雪及冰上釣魚、日本人氣旭山動物園；銀色東京5日暢玩迪士尼樂園、滑雪盆極速體驗、保證入住1晚溫泉旅館享受日本泡湯及蟹腳吃到飽，前述日本商品11月30日前報名且付訂，可享賀歲優惠折5,000元。五星再峴海濱渡假5日，朝聖熱門打卡地標巨人之手及黃金橋、散步世界六大最美沙灘、全程保證入住五星飯店，賀歲優惠第二人折5,000元。 易飛網並再推日本自由行破盤促銷「One Night IN沖繩」機加酒1晚下殺5,888元起（未稅），「One Night IN東京」機加酒1晚8,888元起（未稅），含機上餐及20公斤托運行李；除旅展破盤專案商品外，日本自由行全商品皆有第二人折扣2,000元優惠，包括沖繩機加酒4日9,999元起、東京機加酒5日12,900元起、大阪機加酒5日16,900元起等行程皆適用，再加贈環球影城門票、關西機場至新大阪單程票及大阪梅田空中庭園展望台入場券。 日本團體旅遊，易飛網推出特色商品行程「佐賀當地獄遇到砂浴輕旅行4日」，赴別府地獄溫泉體驗溫泉砂浴，旅展一口價15,900元；沖繩4日走訪網美勝地古宇利島及跨海大橋，指定日期下殺14,900元起；「六人成行東京輕旅行」系列行程，週一至週日天天皆可出發，最低價24,800元起，旅展現場下訂每人再折1,000元；京阪神5日搭乘和歌山貓咪彩繪列車、體驗大阪水上巴士，每人25,900元起，旅展現場每人優惠2,000元，指定日期保證出團。 越南峴港「易飛再峴悠閒4日」17,900元起，搭纜車遊覽婆納法國山城、訪著名地標龍橋、賞韓江畔夜色，易飛網加碼贈送價值1,800元的越簽及20吋行李箱，另有越南峴港機加酒4日15,900元起，第二人優惠2,000元；海島度假首選長灘島5日直飛23,900元起，可體驗浮潛及各式水上活動、享受精油SPA，兩人成行，旅展第二人折扣3,000元。 長線商品，易飛網推薦土耳其11日，到滑雪勝地布爾薩玩雪盆、博斯普魯斯海峽金角灣賞無敵美景、體驗「土耳其之夜」等，限定日期一口價49,900元。「進擊巨人環遊德瑞義8日」到各城市朝聖知名動畫取景的夢幻城堡及宏偉建築、全台唯一住宿皮拉特斯山1晚、享用價值170瑞郎的主廚推薦晚餐，每人69,900元起，第二人折扣10,000元。易飛網舞台活動送日本 旅展期間，易飛網於攤位精心安排舞台系列活動，除可認識沖繩美食、試飲美味啤酒以及沖繩太鼓舞等互動節目外，為讓旅人更加了解日本島根縣，易飛網特別邀請超人氣吉祥物「島根貓」驚喜現身，而為響應佐賀線預備開航，也特地自佐賀空運特色小物來台，凡按讚、打卡易飛網臉書，即可獲得限量小禮。 華信假期祭精簡行程，針對金門、澎湖及台東各推出2天1夜自由行2,999元起，旅展現場下單加贈在地伴手禮。「悠遊國旅澎湖4日」走訪IG當紅打卡景點南寮浮球秘境、貝殼教堂及奎壁山摩西分海，指定日期4,699元起。易飛網補充，凡旅展現場下單滿千元即可參加摸彩活動，將有機會把國內外來回機票、登機箱及網卡等獎項。