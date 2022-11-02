台61線以西未做環境檢核 漁電共生不開放申設

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者楊淑閔台北2日電）搶救七股大地聯盟擔心光電發展改變當地地景與產業，明天北上陳情，訴求總量管制。漁業署今天表示，其中漁電共生部分，在台61線以西未做環境檢核下，現階段不能申請建置。 搶救七股大地聯盟明天將號召破百名鄉親北上凱道舉辦「光電都更七股 滅魚滅村滅生態」遊行記者會，並向總統府、行政院陳情。 七股監督光電青年聯盟成員沈軒宇指出，台南市政府經發局4月統計顯示，七股已有1148公頃土地完成光電備案，占全區1萬1014.92公頃約1/10土地面積，其中台61以東地區魚塭更超過4成面積興建光電；並擔心未來包含各種光電設置，占比將達1/5，影響地景、原產業發展。 行政院農業委員會漁業署副署長林國平今天接受中央社記者電話訪問時指出，整體光電建置案場由經濟部主導，而漁電共生現在在台61線以東，台61線以西目前未做環境檢核，漁電共生的申請設置必須通過環境檢核，現階段申請設置區域不會包含台61以西。 他並說，目前掌握所悉，七股鄉親明天北上陳情先到總統府、行政院，提出總量管制的訴求，整體光電建置決策由行政院整合、經濟部主導，七股民眾因為光電設置跟原本當地的田園、漁村風光不同，以及施工會產生干擾，因而憂心擴大設置會影響當地地景、原產業發展。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 除了訴求總量管制，沈軒宇今天告訴中央社記者，七股鄉親希望行政院允諾設置協調機制，以及對區域空間進行規劃，這3大點是最主要的訴求。例如七股已累積百年的養殖文化及歷史，展望未來，漁村小旅行恐變成光電小旅行，也擔心會讓占8成的承租戶無魚塭可續養，建議政府提出輔導產業配套方案，確保青年有意願返鄉。 林國平說，預計明天下午會在立法院舉辦公聽會，進行實質討論。（編輯：陳政偉）1111102