心理測驗／水彩畫6選1，哪些心底的願望還沒完成？年底趕緊衝一波！

是否曾經在年初許過什麼願望，或是內心潛藏著什麼願望，眼看著越來越接近年末卻尚未完成呢？從6張水彩畫中選擇1張自己最喜歡的，看看年底前要完成哪些「待辦事項」吧！ by Yves Huang – 2022/11/02 更新 圖／翻攝自Curazy 年初許的願，到了年底都實現了嗎？還有哪些潛藏在心底、未曾說出口的願望還沒完成呢？日本網站Curazy分享了一則心理測驗，請大家從上方6個選項中，選擇自己最喜歡的一張水彩畫，就能知道還有哪些「待辦事項」等你完成喔！ 選好了嗎？ 選好了嗎？ 選好了嗎？ 往下看解答囉！ 1.你的待辦事項是「戀愛」 今年還沒完成的事情是「愛情」。 單身的人對喜歡的對象難以傾訴的淡淡情愫，想要好好表白、把握、珍惜，但又怕說出口反而讓關係破滅，因此感到左右為難。即便是有伴侶的你，也有很多話想對另一半表達吧？不如試試看在年底前說出自己的想法吧？ 無論結果如何，都是新年好的開始。 2.你的待辦事項是「斷捨離」 今年還沒完成的事情是「斷捨離」。 家裡是不是堆著不再穿的衣服、讀完的書籍、壞掉的家電呢？每次看到都會想：「遲早要扔了！」