金融峰會次日 余偉文預告明年再辦（持續更新）

（14：00） 峰會首日會議結束，余偉文在閉幕辭指雖然香港受風球影響，但希望各位與會人士，把握機會與團隊溝通，他又預告，明年是金管局成立30周年，是一個好時機再次舉辦峰會，並表示期待再見到各位。 （13：40） 峰會提供四季酒店午餐盒給在場人士，內有玉子燒、Nicoise沙拉、牛油果醃蘿蔔飯糰、黑椒烤牛肉迷你法棍和樽裝橙汁，雖然賣相不錯，但被指「個包比較硬，裏面啲菜好唔新鮮，玉子蛋糕的蛋糕偏咸」。 峰會菜單，有玉子燒、Nicoise沙拉、牛油果醃蘿蔔飯糰、黑椒烤牛肉迷你法棍和樽裝橙汁 峰會提供午餐盒，飯菜被指好唔新鮮 （12：45-12：55） 被衞生署評為「康復個案」 財政司長陳茂波出席峰會，沒有戴上口罩發言，指香港作為國際金融中心和大灣區一部分，與中國內地及外地有獨有的聯繫，香港的願景是2050年達到碳中和，成為世界出色的綠色金融中心。 香港是亞洲第一個發售綠色債券的地區，發行規模超過280億美元，亦在多個方面制定綠色金融標準。今年5月首批綠色零售債券規模為全球最大額。 陳茂波指，香港是開放共融的，願意和全球金融機構合作，同時也鼓勵金融創新，為處於不同發展階段的初創公司提供支援，幫助落地。他說，5年前本港有100多個金融科技初創公司，今年數量升至800間，吸引來自內地、英法國等企業家。 他最後稱，綠色金融科技前景非常好，感謝金管局舉辦這個啟發性十足的峰會。 陳茂波及後未有享用午宴便離開，亦沒有接受傳媒提問，陳在午宴完結後再次入場。 （11：55-12：20） 對央行數碼貨幣的看法，滙控（005）行政總裁祈耀年表示，該行去年處理資金有98%是經數碼進行，故銀行數碼化已發生多年。而過去5年央行數碼貨幣於零售銀行層面的本地即時支付已在世界發生，但企業與客戶之間的跨境即時支付則未有，目前只限合作銀行網絡間可行，故認為未來央行數碼貨幣有很大的角色，可令跨境即時轉帳的成本下降，為中小企帶來好處。 祈耀年認為，滙控已在金融科技相關業務投資幾千億美元，並與金融科技公司合作。在港推出了電子錢包PayMe，現時用戶達290萬個，消費者市場佔有率達一半。 渣打（2888）溫拓思指，旗下的香港虛擬銀行Mox，現時客戶人數已超40萬，提供全面的存貸及信用卡服務，預期明年底至2024年將達致收支平衡。渣打已將Mox業務模式覆制到新加坡。他指其虛銀主要針對較年輕客戶，渣打則針對富裕客戶。 （9：55-10:50） 中國銀行行長劉金在峰會上表示，剛過去的二十大會議上，習近平主席多次強調高質量經濟發展，高水平的開放是經濟核心及可持續增長，對於內地房地產市場恢復有信心，認為市場無需過分憂慮。 劉金表示，新冠肺炎疫情及地緣政治緊張局勢，令中國經濟遇上逆風，但隨着通脹溫和，宏觀經濟的持續優化解決方案，加上金融機構的努力，內地第三季度經濟以3.9%的速度反彈，相信為一個正面的訊號。