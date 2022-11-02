2022 ITF力麗觀光「聯合住宿券」超殺2.1折起 盡享超值優惠加乘再加乘

隨著國境解封，一年一度ITF台北國際旅展將於11月4日至7日在南港展覽館登場。面對與病毒共存新常態及國人後疫情度假計畫，力麗觀光集結旗下飯店與經營管理品牌，推出2,999元「聯合住宿券」及999元「聯合餐券」，優惠最低下殺2.1折起。此外，更推出2,999元「限量福袋」120組，有機會直接帶走等值的「聯合住宿贈品券」。歡迎蒞臨力麗觀光 (攤位編號I1105)，一次性購足優惠商品，提前規劃全年度旅遊行程！ 2022 ITF力麗觀光大玩抽獎送好康，購買「聯合住宿券3張」，即獲抽獎券1張，且單筆交易可累計抽獎券，天天抽出一間力麗觀光旗下總統 (豪華) 套房；每天下午14:30更推出「一元競標總統 (豪華) 套房」，分分鐘輕鬆入住頂級套房；同時加碼再祭出「滿額優惠」，全年最省就趁現在！ 購買「聯合住宿券」或「聯合餐券」任3張 (含) 以上，贈「扭蛋抽獎券1張」 購買「聯合住宿券5張」，贈市價3,800元「假日免加價券1張、房型升等券1張及300元抵用券1張」 購買「聯合住宿券10張」，則加贈市價6,799元「聯合住宿券贈品券1張、假日免加價券1張、房型升等券1張及300元抵用券1張」 力麗觀光聯合住宿券適用於馬告生態園區-棲蘭山莊/明池山莊、力麗哲園飯店-日潭館/月潭館及花蓮力麗華美達安可酒店，同時適用於儷山林會館-墾丁館及日月潭館；另持三張聯合住宿券可入住宜蘭力麗威斯汀度假酒店，享「豪華客房/精選客房」乙晚與自助早餐兩客，並加贈「知味西餐廳」自助式晚餐兩客。此外，「久居棧旅店」、「墾丁麗昕緹渡假會館」與「羅東木棉道美學商旅」也加入策略聯盟合作，提供多樣化旅宿選擇。著重價值創造的經營策略，力麗觀光董事長蔡宗易表示，突然而至的疫情，改變了生活節奏與工作型態，往後的新價值，將會是重視自我和生活，且兼顧工作的慢生活模式！2022 ITF力麗觀光以「走進慢生活」為主軸，邀請旅客放慢腳步，感受慢活、慢食和慢遊所帶來的愜意感受！ 2022 ITF力麗觀光「聯合住宿券」優惠如下： 力麗馬告生態園區 持券加價300元，即可平日入住棲蘭山莊「歐式雙人套房」乙晚與早餐兩客，另外贈送「棲蘭森林遊樂區門票」兩張 持券加價300元，即可平日入住明池山莊「雅緻雙人房」或「原野雙人房」乙晚與早餐兩客，另外贈送「明池森林遊樂區門票」兩張