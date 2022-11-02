打開家的美感細胞！創造居所的全新思維，就從一只精品托盤開始！

隨著時序推進，當代對宅邸居所的想望更甚以往；如何在至微細節中創造自我風格，更是空間細微關係中，堪稱最聰明的佈局。頂級豪宅推手「太然空間設計」設計總監劉俊男攜手義大利皮革家飾品牌「Pinetti」，在場域裡遊走五感、質地、顏色或量體等細節，以頂尖品味連乘宅邸裡的內斂底蘊，實現名副其實的高訂生活。 by 花漾543 – 2022/11/02 更新 圖片提供：AVNT穿雅國際 / 太然設計 當大鳴大放不再是宅邸居家裝潢的唯一選項，走入質感細節的陳述，更成為主導新一代居所的品味關鍵！曾參與和平大苑、信義聯勤、華固天鑄、華固敦品等無數豪宅與頂級建案現場的頂流設計師「太然空間設計」設計總監劉俊男，擅長在量體之間構築材質與顏色的協調性，於不同業主的需求中，找到當代居所保留質感與舒適度的切入點，在高級訂製中探索日常風格的可能性。尤其，選對具有功能性的質感家飾，不僅能打開場域美感，通過實際碰觸或使用痕跡，更能留下風格溫度。而由頂尖豪宅推手劉俊男欽點的義大利皮革家飾精品品牌「Pinetti」，便是場域質感序曲中，最具實用與美感的集大成之作。 驚艷場域型格的家具家飾 擁有豐富的頂尖宅邸設計經驗，劉俊男深知設計師該如何溫和介入、卻不改變業主的生活模式。他說：「除了直觀的空間骨架，在保有光線、場域流動性和氛圍的設計概念下，由『家具或家飾』出發，更能舒適地迎合業主需求與空間美學。」 正因為對於空間與美學質感的敏銳度，劉俊男自成一格地延伸出對於場域、質地、量體等不同面向的至微品味；「在打造室內空間時，我們都希望用乾淨簡單的線條，去創造一個雋永的空間；這也是家具擺飾對設計來說很重要的關鍵。我們希望找到一個品牌，除了能賦予空間質感的提升，還能以更細膩、甚至觸覺上的感知，讓場域飽富風格與內涵，而Pinetti精品家飾正是這樣的存在。」劉俊男這麼說道。 身為在場域中探索質地與材質關係的頂尖偏執人士，劉俊男除了目光所及的美感，更在乎設計物件所延伸的各種細節。Pinetti精品家飾的手工皮革，獨有質感與細膩度，不單臨摹出當代理性與感性的深厚底蘊，亦呼應劉俊男低調而內斂的性格特質，也使他多次在不同豪宅案例中，以Pinetti點亮場域；更促成此次「太然設計」與「Pinetti」齊力聯名的8款托盤系列。 「太然設計」X「Pinetti」聯名托盤 如果你還在為場域尋求一帖優雅解方，這次「太然設計」與「Pinetti」齊力聯名的8款托盤系列，無疑是最好的美學品味！此系列將總監劉俊男對於細節與風尚的高度感知，不謀而合地融合Pinetti品牌的細緻工藝精神；在不同尺度、色調、紋理和材質之間，撞擊出場域內最具表情的點綴，於數百款組合中，適切提出8種足以安適空間、或活力滿室的設計！ 以摩面皮、平光牛皮、半苯染牛皮及編織皮革為韻律的8款聯名托盤系列，盡顯不同場域的情緒與樣貌；像是以米白襯托2格式的HERMÈS橘色配色托盤、3格深藍與粉色系的撞色組合，或是4格對稱的鱷魚皮壓紋托盤，都讓帶著極致簡約與細緻平衡的幾何線條，泛起場域的精湛亮點。 立即探索 >> 設計師聯名款全系列