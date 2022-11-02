白色浪潮來襲！2022台北白色野餐活動攜手光雕影像團隊，11

台北國際白色野餐活動源自1988年法國巴黎，今年主辦單位璐露野生活宣布，將攜手光雕影像團隊——天衍互動與ROLY投影機，以光雕為主題，與參與民眾共同點亮台北，傳遞城市之美。 by Hask – 2022/11/02 更新 白色野餐Le Dîner en Blanc源自1988年法國巴黎，一群多年好友的聚會，因久未見面，於是相約穿白色衣服以識別。發展迄今逾30年歷史，全球近90個城市響應爭辦，在城市最具代表性的地標，以最高規格的禮儀優雅地進行「白色野餐」。 堅持品味生活的貫徹精神 白色野餐活動受到時尚圈高度激賞的主因之一，在於其貫徹活動精神，參與民眾需著全白服裝出席，無論鞋帽、飾品、配件（容許點綴部分金屬色配件）等，都傳遞出堅持品味生活的態度。 法國白色野餐台灣區發起人璐露野表示，在其他國家，白色野餐活動參加者需自行攜帶桌椅、餐點及酒水，藉此體驗戶外美學與分享生活的美好，台灣也正朝著這個方向努力，目前推廣期間為了能讓大家輕鬆參與，會提供參與嘉賓簡單茶點、酒水及豐富紀念品，期待為大家帶來便利與歡樂。 跟上永續步伐的無痕美學 今年的白色野餐活動以「無痕美學」為主軸，在歷經了艱辛疫情危機後，希望透過環保永續發展、數位創新等議題，為全球帶來正向的影響力。並持續宣導活動結束後將現場的裝飾物、酒水、食物等垃圾淨空，一起實踐無痕美學，代表台灣的一份子，向世界展示台北最美的風景！ 璐露野強調，2020年在台北流行音樂中心舉辦，曾創下當年全球最大規模的參與人次。今年11/12的活動依照法國Le Dîner en Blanc的規範，在活動正式開始前，地點絕對保密，參與者必須先在通知地點集合，再由工作人員帶領到活動會場，直到最後一刻才能獲知地點，今年也絕對會讓參加的朋友們相當驚喜，敬請期待。 此外，合作品牌包括冠名贊助商「全球探探」提供活動最大抽獎品——價值新台幣六萬元的「日本雙人來回機加酒」；台北國泰萬怡酒店於活動期間推出的「白色野餐限定住房專案」；